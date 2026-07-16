Histórico: FIFA hace oficial la noticia que pone a Centroamérica en una final de Mundial por primera vez

El arbitraje nicaragüense volvió a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y esta vez con un logro sin precedentes. Tatiana Guzmán fue designada por la FIFA para integrar el equipo arbitral de la gran final entre España y Argentina, convirtiéndose en la primera árbitra centroamericana en formar parte del cuerpo arbitral de un partido por el título del torneo más importante del fútbol.

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La histórica designación corona un Mundial extraordinario para la colegiada nicaragüense, quien junto a Henry Pupiro logró darle a Nicaragua su primera representación en una Copa del Mundo. Ambos, además de los salvadoreños Iván Barton y David Morán, han sido protagonistas en algunos de los encuentros más trascendentales del campeonato, consolidando el crecimiento del arbitraje de Centroamérica en la élite internacional. Guzmán estará como acompañante en el VAR este domingo 19 de julio.

Tatiana Guzmán hará historia en la final del Mundial

La presencia de Tatiana Guzmán en la final también representa su decimocuarta asignación durante el Mundial 2026, un registro que confirma la enorme confianza depositada por la Comisión de Árbitros de la FIFA. La nicaragüense participó en ocho partidos de la fase de grupos, dos encuentros de dieciseisavos de final, uno de octavos, uno de cuartos de final, una semifinal y ahora tendrá la responsabilidad de integrar el equipo arbitral del compromiso que definirá al nuevo campeón del mundo.

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Su nombramiento no solo destaca por la cantidad de designaciones, sino por el peso específico del encuentro. Guzmán desempeñará funciones en la sala VAR, donde tendrá la misión de colaborar en las decisiones más delicadas de un duelo que acaparará la atención de millones de aficionados en todo el planeta y que enfrentará a dos de las selecciones más poderosas del torneo.

La designación también representa un reconocimiento al trabajo realizado por el arbitraje centroamericano durante la competición. Mientras Iván Barton rompió el récord como el árbitro principal de la región con más partidos dirigidos en la historia de los Mundiales, Tatiana Guzmán lleva ahora el nombre de Nicaragua a un escenario nunca antes alcanzado por una oficial de la zona, consolidando un momento histórico para el fútbol regional.

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Con esta nueva página dorada, Tatiana Guzmán inscribe su nombre entre las figuras más importantes del arbitraje centroamericano. Su presencia en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina trasciende el ámbito personal y se convierte en un símbolo del crecimiento de la región, demostrando que la preparación, el rendimiento y la confianza de la FIFA pueden llevar a los árbitros centroamericanos hasta el escenario más prestigioso del fútbol mundial.