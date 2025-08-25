Confirmado por Concacaf: Vladimir Quesada recibe la sentencia que favorece a Saprissa justo antes de jugarse la vida ante Motagua

El Deportivo Saprissa se prepara para disputar uno de los partidos más determinantes de la temporada 2025-2026. En el marco de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana, los morados recibirán al líder Motagua de Honduras en un duelo donde solo la victoria les permitirá avanzar a la siguiente fase.

El Monstruo ocupa actualmente el tercer lugar del grupo, igualado en puntos y diferencia de gol con el CAI de Panamá (6 unidades y +2), pero en desventaja en la cantidad de goles a favor.

Por su parte, los panameños enfrentarán a Cartaginés, que suma 4 puntos pero cuenta con una mejor diferencia de gol (vapulearon 8-1 al Verdes de Belice), por lo que también se mantienen como candidatos a clasificar en caso de dar la sorpresa en esta última jornada. Bajo ese panorama, Saprissa únicamente puede pensar en ganar.

Lo dice Concacaf: la historia juega para Saprissa

En la antesala del partido, la Concacaf publicó en su sitio web oficial un repaso de la historia entre estos dos gigantes de Centroamérica, recordando que las estadísticas favorecen ampliamente a los tibaseños.

Según los datos compartidos por la confederación, Saprissa y Motagua se han enfrentado en 19 ocasiones oficiales, con los morados “dominando la serie con 11 victorias frente a una sola del Motagua, además de siete empates”. La única alegría hondureña se remonta a 2007, cuando Motagua se impuso 1-0 en la final de la Copa Interclubes gracias al recordado tanto de Josimar Nascimiento.

¿Cuál fue el último enfrentamiento entre Saprissa y Motagua?

Desde aquel batacazo catracho, el dominio ha sido costarricense, incluido el último antecedente en noviembre de 2023, cuando Saprissa arrasó en la repesca por un cupo a la Copa de Campeones de Concacaf. En aquella serie, el Monstruo ganó con un global de 6-2, que incluyó un contundente 4-0 en La Cueva, mismo escenario donde se librará el choque de este martes.

La historia favorece a los morados, pero en Tibás todos entienden que el verdadero veredicto se escribirá mañana en la cancha. Mientras tanto, el regreso de Vladimir Quesada al banquillo ha renovado la energía del equipo tras la salida de Paulo Wanchope, y la contundente goleada sobre Sporting FC (4-0) fue una muestra de lo que el Monstruo puede ofrecer en su casa.