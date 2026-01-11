Es tendencia:
Representando en la Concachampions: Saprissa celebra el mensaje de Concacaf que no esperaba ver

Un mensaje oficial de la Concacaf vuelve a poner a Deportivo Saprissa en la órbita de la Concachampions.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

© Saprissa / Concacaf.Concacaf reconoce el legado imborrable de los morados.

La edición 2025 de la Copa Centroamericana terminó siendo uno de los fracasos más estrepitosos del Deportivo Saprissa en los últimos años. Bajo la conducción de Paulo Wanchope, el conjunto morado quedó eliminado en la primera ronda del certamen organizado por la Concacaf, un desenlace que no solo selló una salida prematura, sino que además lo dejó sin boleto para la Copa de Campeones 2026.

En su lugar, los representantes costarricenses en la próxima Concachampions serán Liga Deportiva Alajuelense, flamante tricampeón de la Centroamericana, y Club Sport Cartaginés, que superó a Motagua en la repesca rumbo al torneo más importante de la región.

Saprissa, el embajador de Costa Rica en Concacaf

Sin embargo, pese a la ausencia del Monstruo en la edición 2026, la Concacaf no dejó pasar por alto el peso histórico del club tibaseño en la competencia. Este domingo, el ente rector del fútbol regional publicó en sus redes sociales un listado con todos los campeones de la Copa de Campeones, ordenados desde los más ganadores hasta aquellos que levantaron el trofeo al menos una vez.

En ese repaso histórico, el primer equipo costarricense en aparecer es, como no podía ser de otra manera, el Deportivo Saprissa. Con tres títulos en su palmarés, el cuadro morado figura como el club más ganador del país en la Concachampions, igualado con Pumas de México y solo por detrás de los gigantes del fútbol azteca.

Saprissa es el caudillo de Costa Rica en la Concachampions (Concacaf).

Por detrás de Saprissa aparece Alajuelense, con dos títulos, igualado con seis instituciones más, entre ellas Chivas de Guadalajara y Olimpia de Honduras. Más abajo figura Cartaginés, que cuenta con una estrella obtenida en la edición de 1994, compartiendo ese escalón con clubes como Comunicaciones de Guatemala, Tigres de México y DC United de la MLS.

Todos los campeones de la Concachampions

-Cruz Azul y América: 7 títulos

-Pachuca: 6 títulos

-Monterrey: 5 títulos

Saprissa y Pumas: 3 títulos

Alajuelense, CD Olimpia, Chivas de Guadalajara, Atlante, SV Transvaal, Toluca, Defence Force FC: 2 títulos

Alianza FC, Racing Club (Haití), CSD Municipal, Atlético Español, CD Águila, Leones Negros, CD FAS, Violette AC, Puebla, LA Galaxy, Tigres, DC United, Seattle Sounders y Club León: 1 título

