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La inesperada decisión de Carlos Pineda desde Costa Rica que dejó mudo a todo Olimpia

Carlos Pineda ha tomado una firme decisión en Costa Rica y la noticia ha llegado a Olimpia. En los próximos días firma.

José Rodas

Por José Rodas

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Carlos Pineda ya tiene definido donde jugará el resto de 2026.
© GeminiCarlos Pineda ya tiene definido donde jugará el resto de 2026.

El mediocampista hondureño Carlos Pineda ha despejado las dudas sobre su futuro inmediato.

Según información confirmada por el periodista Álvaro de la Rocha, el contención catracho y el Sporting FC de la Primera División de Costa Rica han llegado a un acuerdo total para extender su relación contractual.

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Desde su llegada al fútbol costarricense en agosto de 2025, Pineda ha demostrado por qué es uno de los mediocampistas más constantes de la región. Sus números reflejan su importancia en el terreno de juego durante la presente temporada 2025/2026.

Ha jugado 25 partidos oficiales entre torneos Apertura y Clausura. Se consolidó omo el eje del equipo, liderando las estadísticas de recuperación de balón.

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A pesar de que el mercado hondureño siempre está atento a sus movimientos, la postura del jugador es clara: por ahora no tiene intenciones de regresar al Olimpia, equipo donde nació futbolísticamente y donde es muy querido por la afición.

Carlos Pineda está enfocado al cien por ciento en consolidar su carrera en el extranjero y seguir creciendo profesionalmente en la liga de Costa Rica.

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Con esta renovación, el hondureño reafirma que su prioridad es continuar como legionario, dejando cerrada, al menos por los próximos 18 meses, la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta del León.

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