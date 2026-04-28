PSG y Bayern Múnich se enfrentarán hoy en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

En cuartos de final dejó en el camino al Liverpool con autoridad, ganando ambos partidos (2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta) para avanzar con un global de 4-0 .

El PSG de Luis Enrique llega a estas semifinales de la Champions League en un gran momento, mostrando solidez en la fase eliminatoria.

El equipo bávaro mostró carácter y contundencia ofensiva en ambos partidos, imponiéndose en momentos clave y dejando claro que es un serio candidato al título de cara al duelo ante el PSG.

El Bayern Múnich llega a las semifinales en gran forma tras superar a un rival de peso como el Real Madrid . El conjunto alemán ganó 2-1 en la ida y selló su clasificación con un 4-3 en la vuelta, para un global de 6-4 en una serie muy exigente .

En los últimos años, PSG y Bayern Múnich han protagonizado varios duelos de alto nivel en competiciones internacionales. Estos son sus enfrentamientos más recientes, marcados por una clara rivalidad europea.

Ya rueda el balón en el Parque de los Príncipes para ver toda la acción entre el PSG y Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

El equipo alemán arrancó presionando a la defensa parisina y por los costados busca hacer daño con Luis Díaz y Michael Olise.

Los primeros minutos siguen siendo del Bayer Múnich. La defensa del PSG intenta destruir cada avance de los alemanes pero cada vez parece más complicado en este inicio del compromiso.

Luis Díaz cortó un contragolpe que manejaba Dembélé y se ganó la primera tarjeta amarilla del partido.

Derribaron a Luis Díaz dentro del área. Pacho el ecuatoriano lo termina tocando. ¡Es penal para el Bayern!

No perdonó el inglés desde el punto penal. Harry Kane pone el primero del partido. (0-1) lo gana el Bayern Múnich.

¡De contragolpe volvió a lastimar el PSG! De derecha sacó el remate Khvicha Kvaratskhelia para igualar las acciones. (1-1)

João Neves sorprendió en el tiro de esquina y castigó a los alemanes. El conjunto local le da vuelta al partido!

Le dieron espacio a Michael Olise y sacó desde la medialuna un remate imposible para igualar las acciones (2-2).

Una mano dentro del área de Alphonso Davies y luego de la revisión del VAR, el árbitro marcó penal.

¡El francés no perdonó desde el punto penal y marca el tercero para el PSG!

Una lluvia de goles en los primeros 45 minutos. Por ahora el PSG gana (3-2) ante el Bayern Múnich.

PSG y Bayern Munich protagonizarán una semifinal de la UEFA Champions League de alto impacto. El primer partido se disputará en París, donde los locales buscarán aprovechar su estadio para tomar ventaja en la serie.

Bajo la dirección de Luis Enrique, los de PSG llegan motivados tras una gran fase eliminatoria. En cuartos de final dejaron fuera al Liverpool con autoridad, ganando ambos partidos por 2-0 y avanzando con un global de 4-0.

Mientras tanto, Bayern Munich llega con confianza luego de superar al Real Madrid en una eliminatoria muy exigente. El equipo alemán ganó 2-1 en la ida y 4-3 en la vuelta, logrando un global de 6-4 y demostrando carácter en momentos clave.