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PSG 3-2 Bayern Munich EN VIVO: terminan los primeros 45 minutos – minuto a minuto del partido de ida de las semifinales de Champions League

PSG vs. Bayern Munich: sigue en vivo el minuto a minuto del partido de ida de las semifinales de la Champions League.

¡Termina el primer tiempo!

Una lluvia de goles en los primeros 45 minutos. Por ahora el PSG gana (3-2) ante el Bayern Múnich. 

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45+1 ´ ¡GOOOOL DE DEMBÉLÉ!

¡El francés no perdonó desde el punto penal y marca el tercero para el PSG!  

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45´ ¡PENAL PARA EL PSG!

Una mano dentro del área de Alphonso Davies y  luego de la revisión del VAR, el árbitro marcó penal. 

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41´ ¡GOOOOOL DE OLISÉ!

Le dieron espacio a Michael Olise y sacó desde la medialuna un remate imposible para igualar las acciones (2-2).

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32´ GOOOOL DE JOAO NEVES!

João Neves sorprendió en el tiro de esquina y castigó a los alemanes. El conjunto local le da vuelta al partido!

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´24 ¡Gol de Kvaratskhelia!

¡De contragolpe volvió a lastimar el PSG! De derecha sacó el remate Khvicha Kvaratskhelia para igualar las acciones. (1-1) 

Es su 9no gol en la Champions.

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17´ ¡GOOOOOL DE KANE!

No perdonó el inglés desde el punto penal.  Harry Kane pone el primero del partido. (0-1) lo gana el Bayern Múnich. 

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15´ ¡Penal a favor del Bayern Múnich!

Derribaron a Luis Díaz dentro del área. Pacho el ecuatoriano lo termina tocando.  ¡Es penal para el Bayern!

11´ Llegó la primera amarilla

Luis Díaz cortó un contragolpe que manejaba Dembélé y se ganó la primera tarjeta amarilla del partido. 

9´ ¡No logra reaccionar el PSG!

Los primeros minutos siguen siendo del Bayer Múnich. La defensa del PSG intenta destruir cada avance de los alemanes pero cada vez parece más complicado en este inicio del compromiso. 

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5´ ¡Mucho mejor el Bayern Múnich!

El equipo alemán arrancó presionando a la defensa parisina y por los costados busca hacer daño con Luis Díaz y Michael Olise. 

¡Comienza el partido!

Ya rueda el balón en el Parque de los Príncipes para ver toda la acción entre el PSG y Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. 

¡Estas son las alineaciones confirmadas!

¡Así salen jugando PSG y Bayern Múnich!

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Así han quedado los últimos enfrentamientos entre ambos

En los últimos años, PSG y Bayern Múnich han protagonizado varios duelos de alto nivel en competiciones internacionales. Estos son sus enfrentamientos más recientes, marcados por una clara rivalidad europea.

  • 04/11/2025 PSG 1-2 Bayern • Champions League (Fase de liga)
  • 05/07/2025 PSG 2-0 Bayern • Mundial de Clubes (Cuartos)
  • 26/11/2024 Bayern 1-0 PSG • Champions League (Fase de liga)
  • 08/03/2023 Bayern 2-0 PSG • Champions League (Octavos – Vuelta)
  • 14/02/2023 PSG 0-1 Bayern • Champions League (Octavos – Ida)

¿Cómo llega el Bayern Múnich a este partido?

El Bayern Múnich llega a las semifinales en gran forma tras superar a un rival de peso como el Real Madrid. El conjunto alemán ganó 2-1 en la ida y selló su clasificación con un 4-3 en la vuelta, para un global de 6-4 en una serie muy exigente.

El equipo bávaro mostró carácter y contundencia ofensiva en ambos partidos, imponiéndose en momentos clave y dejando claro que es un serio candidato al título de cara al duelo ante el PSG.

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¿Cómo llega el PSG a este partido?

El PSG de Luis Enrique llega a estas semifinales de la Champions League en un gran momento, mostrando solidez en la fase eliminatoria.

En cuartos de final dejó en el camino al Liverpool con autoridad, ganando ambos partidos (2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta) para avanzar con un global de 4-0.

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¡Hoy hay duelo de Champions League!

PSG y Bayern Múnich se enfrentarán hoy en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. 

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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PSG vs. Bayern Múnich en la UEFA Champions League
© PSGPSG vs. Bayern Múnich en la UEFA Champions League

PSG y Bayern Munich protagonizarán una semifinal de la UEFA Champions League de alto impacto. El primer partido se disputará en París, donde los locales buscarán aprovechar su estadio para tomar ventaja en la serie.

Bajo la dirección de Luis Enrique, los de PSG llegan motivados tras una gran fase eliminatoria. En cuartos de final dejaron fuera al Liverpool con autoridad, ganando ambos partidos por 2-0 y avanzando con un global de 4-0.

Mientras tanto, Bayern Munich llega con confianza luego de superar al Real Madrid en una eliminatoria muy exigente. El equipo alemán ganó 2-1 en la ida y 4-3 en la vuelta, logrando un global de 6-4 y demostrando carácter en momentos clave.

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