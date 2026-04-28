PSG y Bayern Munich protagonizarán una semifinal de la UEFA Champions League de alto impacto. El primer partido se disputará en París, donde los locales buscarán aprovechar su estadio para tomar ventaja en la serie.
Bajo la dirección de Luis Enrique, los de PSG llegan motivados tras una gran fase eliminatoria. En cuartos de final dejaron fuera al Liverpool con autoridad, ganando ambos partidos por 2-0 y avanzando con un global de 4-0.
Mientras tanto, Bayern Munich llega con confianza luego de superar al Real Madrid en una eliminatoria muy exigente. El equipo alemán ganó 2-1 en la ida y 4-3 en la vuelta, logrando un global de 6-4 y demostrando carácter en momentos clave.
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