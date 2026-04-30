El futuro de Minor Díaz en el futbol de Guatemala está en duda

La temporada 2025-2026 dejó sensaciones encontradas en Deportivo Malacateco, un equipo que vivió un auténtico trago amargo al quedarse muy cerca de perder la categoría y descender. Aunque finalmente logró mantenerse en la Liga Nacional de Guatemala, el rendimiento general encendió las alarmas en la institución, que ahora busca recuperar el protagonismo que alguna vez lo caracterizó.

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Tras este cierre complicado, la dirigencia ya prepara una serie de reuniones clave para definir el rumbo del club. En ellas participarán las principales figuras de la estructura administrativa, quienes analizarán a fondo los cambios necesarios para construir un plantel más competitivo de cara a la próxima campaña y que está en duda la continuidad del técnico costarricense Minor Díaz.

Uno de los temas centrales será la posible reestructuración de la Junta Directiva, donde incluso se contempla un eventual cambio de presidente. Esta decisión sería determinante, ya que la nueva cabeza dirigencial tendría la responsabilidad de liderar el proceso de incorporaciones y bajas dentro de Malacateco.

El futuro de Minor Díaz bajo la lupa

En medio de este proceso, la continuidad del técnico costarricense Minor Díaz se convierte en uno de los puntos más sensibles. Si bien logró el objetivo de salvar la categoría, lo hizo de manera agónica, lo que ha generado dudas sobre su permanencia al frente del banquillo de los toros.

La evaluación del trabajo del entrenador será exhaustiva. La directiva analizará no solo los resultados, sino también el funcionamiento del equipo, la gestión del grupo y la capacidad de proyectar una mejor versión en el futuro inmediato. Su continuidad dependerá de si logra convencer de que puede liderar una reconstrucción competitiva.

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Finalmente, el club también realizará un profundo análisis del plantel, revisando los contratos que están por vencer, las posibles renovaciones, las salidas necesarias y la llegada de refuerzos. Todo esto con un objetivo claro: que Deportivo Malacateco vuelva a ser un equipo protagonista y deje atrás una temporada que estuvo al borde del colapso deportivo.

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