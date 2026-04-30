“No hay mucho que hacer”: Lesvin Medina rompe el silencio tras su brutal agresión y la noticia es devastadora sobre su ojo

El fútbol de Honduras vuelve a sumar una nueva mancha de violencia y en esta ocasión pone el centro al jugador Lesvin Medina, actual defensor del Arsenal SAO de la segunda división.

Medina fue impactado en su ojo derecho con una piedra que fue lanzada por un aficionado del Deportes Savio, en medio de la frustración luego que su equipo quedara eliminado en la lucha por el ascenso.

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El jugador rompió el silencio y en una entrevista para HRN reveló que de momento estará un mes en reposo y con medicamentos, pero que también podría ser intervenido quirúrgicamente.

Las palabras de Lesvin

“En el mismo instante que me pegan la pedrada la vista se pone en negro, del otro ojo si podía ver bien, pero el ojo donde fui impactado, totalmente en negro y cuando me toqué el rostro fue cuando noté que estaba manchado de sangre. Fui donde los doctores y ahí me auxiliaron”, comenzó contando Medina.

Y amplió: “Los médicos fueron sinceros conmigo, me dijeron que por parte de ellos no había mucho que hacer, más que seguir un tratamiento y todo dependía de como mi cuerpo curaba el ojo y dependiendo de eso en un mes, si todavía no miraba, tendría que ser intervenido quirúrgicamente”.

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El exjugador de los Lobos de la UPNFM relató que tras evaluaciones, los médicos le explicaron que aun siendo operado, no le podían dar certeza de que la visión de su ojo derecho se podía recuperar en un cien por ciento.

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“Me comentaron que tenía un agujero y un edema muy grande. La última opción sería hacer una cirugía y aún así no me dieron la certeza de que podía volver a ver al cien. Podía quedar viendo una mancha, pero todo depende del cuerpo. Es complejo procesar esto, la vida me puede cambiar de un día para otro”, cerró.

Así quedó el ojo de Lesvin Medina tras ser impactado por una piedra. Foto: VIP Deportes.