Saprissa vs. Sporting: ¿A qué hora y dónde ver el debut de Vladimir Quesada? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Saprissa y Sporting San José tendrán su cotejo correspondiente a la quinta fecha de la Liga Promérica de Costa Rica. La misma será en el marco de la edición 2025 y ante la atenta mirada de miles de aficionados, más en este particular momento.
Paulo César Wanchope abandonó su puesto de director técnico en la S, por lo que no corren aires de calma dentro del vestidor. Según informó ESPN, la Cobra se encuentra en plena negociación de su finiquito contractual. Le toca despedirse.
Es por eso que el partido ante Sporting podría significar el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado. A pesar de este golpe, ambos equipos prometen un partido atractivo. A continuación, todos los detalles que usted debe conocer.
¿Cuándo juega Saprissa vs. Sporting San José por la Liga Promérica de Costa Rica?
Saprissa y Sporting San José tendrán su partido correspondiente a la jornada quinta de la Liga Promérica de Costa Rica, en su edición 2025. El juego se dará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, este sábado 23 de agosto a partir de las 20.00 horas de Centroamérica, y las 22.00 horas ET de los Estados Unidos.
¿Dónde ver EN VIVO a Saprissa vs. Sporting por Liga Promérica Costa Rica 2025?
El partido protagonizado por Saprissa y Sporting San José, por la quinta fecha de esta Liga Promérica en su edición 2025, podrá verse en vivo y en directo a través de FUTV.
¿Cómo llega Saprissa?
La derrota contra Cartaginés por 3-0 representó el primer golpe de la última dura combinación que castigó a Paulo César Wanchope en Saprissa. El empate contra Liberia y la caída ante CAI por Copa Centroamericana terminó de sacudir Tibás.
Según informó ESPN, la Cobra se encuentra en plena negociación de su finiquito contractual. Es por eso que el partido ante Sporting podría significar el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado para un partido sumamente atractivo.
¿Cómo llega Sporting San José?
Sporting San José ocupa el décimo lugar en la tabla de la Liga Promérica de Costa Rica, para su Torneo Apertura 2025. Cosechó un único punto, producto de su empate con San Carlos por 1-1. Perdió los restantes tres compromisos.