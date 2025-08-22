“Negocia su finiquito”: el futuro de Wanchope en Saprissa está sentenciado y Erick Lonnis ya le encontró reemplazante

El momento deportivo de Saprissa está en el ojo del huracán. Los últimos resultados han golpeado con fuerza al equipo morado y han puesto en jaque la continuidad de Paulo César Wanchope en el banquillo.

Primero, la derrota 3-0 contra Cartaginés encendió las alarmas; después, el empate ante Liberia, en un partido donde Saprissa llegó a estar 2-0 abajo, profundizó las dudas. Finalmente, la caída contra el CAI de Panamá en la Copa Centroamericana fue el golpe que terminó de sacudir Tibás.

Con ese panorama, la presión sobre Wanchope se volvió insostenible. La afición exige cambios inmediatos y la dirigencia, consciente del delicado momento, ya empezó a mover fichas para una posible reestructuración en el cuerpo técnico.

¿Qué sucederá con Paulo Wanchope en Saprissa?

Según información confirmada por ESPN, Paulo Wanchope negocia actualmente su finiquito de contrato con el Deportivo Saprissa. El club busca llegar a un acuerdo para cerrar de manera definitiva su ciclo al frente del equipo.

Paulo Wanchope está con un pie y medio afuera de Saprissa.

¿Quién será el reemplaznte de Paulo Wanchope?

De concretarse su salida, ya existen nombres que aparecen en el radar de la dirigencia morada. Vladimir Quesada, hombre de la casa, y Marcelo Tulvobitz, con experiencia en el fútbol nacional, son las opciones que se barajan para asumir la conducción técnica.

La situación no deja de ser un golpe duro para un Saprissa que arrancaba la temporada con altas expectativas. El plantel fue reforzado para competir tanto en el torneo nacional como en el plano internacional, pero los resultados recientes reflejan un equipo sin identidad y con serias falencias.

Ahora la gran incógnita es si Wanchope logrará despedirse de forma consensuada o si la presión de la afición obligará a una salida inmediata. Lo que está claro es que en Tibás se avecinan cambios y que la era de Wanchope parece tener las horas contadas.