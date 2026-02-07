Desde Alajuelense: Anthony Hernández lanza el mensaje que lo acerca a un rival directo en pleno Clausura 2026

Anthony Hernández fue una de las grandes figuras de Liga Deportiva Alajuelense en la segunda mitad de 2025, período en el que el equipo dirigido por Óscar Ramírez arrasó en todas las competencias que disputó.

La Liga se quedó con el trofeo del Apertura 2025 y celebró el tricampeonato en la Copa Centroamericana, consolidando un dominio absoluto a nivel regional. Sin embargo, pese a su brillante presente en Alajuela, el extremo oriundo de Chacarita no se olvida de su pasado en Puntarenas FC.

Ese vínculo volvió a quedar en evidencia este viernes, cuando Hernández sorprendió con un gesto en redes sociales que lo acercó nuevamente al equipo chuchequero.

Anthony Hernández es una de las grandes figuras de LDA (Instagram).

El gesto de Anthony Hernández para Puntarenas

En un duelo correspondiente a la sexta jornada del Clausura 2026, Puntarenas FC dio el golpe al vencer 4-1 como visitante a Municipal Liberia, resultado que dejó a los liberianos comprometidos en la parte baja de la tabla. Uno de los grandes protagonistas fue el juvenil Pablo Álvarez, de 19 años, quien marcó su primer gol como profesional.

La anotación del joven atacante no pasó inadvertida para Hernández. El extremo de la Liga compartió en sus historias de Instagram la publicación oficial de Puntarenas celebrando el tanto de su ex compañero, acompañándola con un emoji de aplausos. Un gesto suficiente para demostrar que, pese a vestir hoy de rojinegro, su corazón todavía late muy cerca del Puerto.

El gesto de Anthony Hernández en sus redes sociales (Instagram).

El futuro de Anthony Hernández

A sus 24 años, Anthony Hernández tiene contrato vigente con Alajuelense hasta mediados de 2026. Con el mercado de fichajes costarricense ya cerrado, quedó confirmado que continuará bajo las órdenes del Machillo al menos hasta el final de la temporada.

Durante la última ventana de transferencias, el propio futbolista reconoció que hubo sondeos desde el exterior. Equipos de China y Chile se acercaron con propuestas de préstamo que el jugador veía con buenos ojos, pero que finalmente no prosperaron por decisiones tomadas a nivel dirigencial.