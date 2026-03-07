La Selección de Costa Rica contrató a Fernando Batista con el objetivo principal de volver a estar presente en una Copa del Mundo. El argentino trabajará para clasificar al Mundial 2030, misión que iniciará en septiembre del próximo año en Concacaf.

Sin embargo, este deseo podría verse frustrado si el entrenador argentino no mejora en uno de los aspectos que más le ha costado a Costa Rica en los últimos años: la preparación física.

Desde Alemania, el fisiólogo deportivo Luis Camacho, quien tiene experiencia con equipos de la Bundesliga, remarcó que la Tricolor necesita mejorar en el trabajo físico para conseguir la clasificación al Mundial 2030. De lo contrario, podría volver a quedarse fuera.

ver también No sólo serán argentinos: Bocha Batista tendrá ticos en un staff técnico y así los anunció la Fedefútbol

Costa Rica podría volver a quedarse sin Mundial si no evoluciona físicamente

“Si usted no mide, no sabe qué tiene que corregir. En el 2022 no tenemos parámetros, todo esto se traduce a lo que pasó ahora, era una crónica de una muerte anunciada. Costa Rica se compró todos los boletos para ser el menos exitoso. Si no medimos, no corregimos, ¿cuál es el resultado de la próxima eliminatoria?“, detalló en diálogo con el canal del periodista José Pablo Alfaro.

Además, Camacho afirmó que “Costa Rica retrocedió físicamente con los años en lugar de evolucionar“. El fisiólogo contó que en el Mundial de Brasil 2014 la Selección de Costa Rica tuvo el mejor rendimiento físico de su historia.

Luis Camacho puntualizó en que el cuerpo técnico de La Sele tiene que medir el trabajo físico de los futbolistas para poder mejorar. Reconoció que los equipos que realizan un mayor recorrido a altas intensidades son los que más triunfan. También reveló que Costa Rica tuvo valores similares a Alemania en el 2014, selección que terminó conquistando la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

En resumen