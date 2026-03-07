Es tendencia:
De Centroamérica: Barcelona tiene a su nuevo Xavi Hernández y esto se dice

Algo curioso ha sucedido en el Barcelona, tiene el mismo nombre de una leyenda del club y esto se dice del nuevo Xavi Hernández.

Por José Rodas

El Xavi Hernández de Centroamérica está en la cantera del Barcelona.
Xavi Hernández es una leyenda del FC Barcelona. Su fútbol enamoró a muchos aficionados y sus pases deleitaban durante una de las mejores épocas del conjunto culé, donde, por ejemplo, se logró un sextete histórico.

Actualmente, dentro de la cantera culé, ha surgido una curiosidad con el nombre del “Motorcito de Terraza”: hay un centroamericano que lleva su mismo nombre.

ver también

¿De qué país es el nuevo Xavi Hernández?

Es de Honduras. La Legión Catracha ha destacado al nuevo talento, que nació en Estados Unidos pero tiene sangre catracha por su padre.

Xavi Hernández (2013), nacido en Estados Unidos, forma parte actualmente de la academia del FC Barcelona en Chicago.

El pequeño talento, hijo de padre hondureño, se desarrolla dentro del proceso formativo del club azulgrana en Estados Unidos. Es zurdo y juega de ’10’“, indica Legión Catracha.

ver también

Con 13 años juega como armador y se espera que, paso a paso, vaya escalando en la cantera culé para que algún día llegue al primer equipo del Barcelona.

