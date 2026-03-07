De Centroamérica: Barcelona tiene a su nuevo Xavi Hernández y esto se dice

Xavi Hernández es una leyenda del FC Barcelona. Su fútbol enamoró a muchos aficionados y sus pases deleitaban durante una de las mejores épocas del conjunto culé, donde, por ejemplo, se logró un sextete histórico.

Actualmente, dentro de la cantera culé, ha surgido una curiosidad con el nombre del “Motorcito de Terraza”: hay un centroamericano que lleva su mismo nombre.

¿De qué país es el nuevo Xavi Hernández?

Es de Honduras. La Legión Catracha ha destacado al nuevo talento, que nació en Estados Unidos pero tiene sangre catracha por su padre.

“Xavi Hernández (2013), nacido en Estados Unidos, forma parte actualmente de la academia del FC Barcelona en Chicago.

El pequeño talento, hijo de padre hondureño, se desarrolla dentro del proceso formativo del club azulgrana en Estados Unidos. Es zurdo y juega de ’10’“, indica Legión Catracha.

Con 13 años juega como armador y se espera que, paso a paso, vaya escalando en la cantera culé para que algún día llegue al primer equipo del Barcelona.

