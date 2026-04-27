Rolando Fonseca dice lo que nadie en Saprissa quería escuchar sobre Mariano Torres y el castigo que lo dejaría afuera

El caso de Mariano Torres sigue generando reacciones fuera de la cancha, especialmente por lo que podría venir a nivel disciplinario. En ese contexto, Rolando Fonseca dio su punto de vista sobre el altercado con el comisario de Unafut, Erick Mora.

La opinión del exjugador no pasó desapercibida, ya que llega en medio de la expectativa por el posible castigo al capitán morado y en un momento clave para Saprissa.

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¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Mariano Torres?

Rolando Fonseca fue crítico con la situación de Mariano Torres, señalando que se ha manejado con demasiada permisividad.

El exjugador apuntó que el problema no es solo el incidente en sí, sino la forma en que se intenta justificar lo ocurrido, especialmente tras el altercado del capitán morado con el comisario de Unafut, Erick Mora.

“Este caso de Mariano Torres lo voy a decir, se ha sido muy permisivo porque el problema radica en la justificación”, comentó Rolando Fonseca en TD Más, sobre el altercado de Mariano Torres con el comisario de Unafut, Erick Mora.

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¿Cuántos partidos podría perderse Mariano Torres por la sanción?

El castigo para Mariano Torres dependerá de la interpretación del Tribunal Disciplinario. En casos donde solo hubo reclamos verbales, las sanciones han alcanzado hasta tres partidos, acompañados de multas económicas.

Sin embargo, al existir contacto físico en este caso, el panorama podría agravarse. Si se considera una agresión, la sanción no bajaría de cuatro partidos, lo que dejaría al capitán de Saprissa fuera de las semifinales e incluso de una eventual final.

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Datos claves

Rolando Fonseca criticó con dureza el caso de Mariano Torres , señalando que ha existido demasiada permisividad.

, señalando que ha existido demasiada permisividad. El exjugador aseguró que el problema principal es cómo se ha intentado justificar el incidente , más allá de lo ocurrido.

, más allá de lo ocurrido. Sus declaraciones se dan tras el altercado de Torres con el comisario de Unafut, Erick Mora, que sigue generando polémica.