Revelan el enojo de Mariano Torres con las decisiones sobre Vladimir Quesada que indignan a Saprissa: “Está molesto”

Vladimir Quesada no ha logrado encontrar una reacción positiva en el Deportivo Saprissa, ni en los resultados ni en el funcionamiento colectivo, una situación que se ha hecho evidente especialmente en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Esa molestia se ha trasladado a las gradas, donde la afición no ha dudado en manifestar su descontento con abucheos y críticas dirigidas al entrenador. Sin embargo, esta reacción no fue tomada de la mejor manera por Mariano Torres.

El enojo de Mariano Torres con las decisiones de Vladimir Quesada en Saprissa

Desde el espacio de Columbia Deportiva se analizó el tenso momento que vive Saprissa, destacando que los abucheos contra Vladimir Quesada se hicieron sentir con fuerza el pasado domingo en el estadio Ricardo Saprissa.

“Mariano Torres está molesto con el “fuera Vladimir” y prefiere no reaccionar ante lo dicho por William Mattus en el audio del VAR”, publicaron desde Columbia Deportiva, y es que además el jugador también ha dejado opiniones que no gustan demasiado a los morados.

Situación que ha mantenido a Mariano Torres disgustado, ya que no considera que exista un solo culpable por la actualidad del Saprissa.

De hecho, hace unos días el mismo Mariano Torres tras el empate ante Cartaginés, aseveró que el camino a seguir era como han venido trabajando hasta ahora, siendo poco autocrítico con la gestión de Quesada.

En definitiva, mientras el funcionamiento colectivo y los resultados no acompañen, la presión y las críticas hacia Vladimir Quesada seguirán aumentando de forma inevitable.

La realidad es que el descontento de la afición no se detendrá, sin importar si esas manifestaciones incomodan a Mariano Torres o a cualquier otro jugador del plantel morado, ya que en Saprissa el rendimiento siempre termina marcando el termómetro del respaldo o el cuestionamiento.