Preocupación para el Bolillo Gómez: Legionario de El Salvador pasa por mal momento en su equipo

El delantero salvadoreño Styven Vásquez atraviesa un momento complicado en el fútbol mexicano, luego de que su racha sin goles se extendiera una jornada más en la Liga Premier de México. La falta de contundencia del atacante comienza a generar preocupación tanto en su club como en el entorno de la Selección de El Salvador.

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En el más reciente compromiso de Irapuato FC, Vásquez ingresó desde el banquillo al minuto 83, en un intento del cuerpo técnico por buscar una reacción ofensiva. Sin embargo, el tiempo en el terreno de juego no fue suficiente para cambiar la historia del partido, que terminó con victoria 2-1 para Correcaminos UAT.

El atacante cuscatleco continúa negado frente al arco rival, una situación que se ha prolongado durante las últimas semanas y que ha limitado su impacto en el conjunto fresero. Su participación reciente ha sido discreta, sin lograr el protagonismo que se esperaba cuando llegó al equipo.

Mientras tanto, la derrota también complica el panorama deportivo del Irapuato, que actualmente se ubica en la octava posición de la tabla, ocupando el último boleto disponible para avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura 2026. El margen de error para el club es cada vez más reducido.

La situación podría volverse aún más delicada si Jaiba Brava consigue un triunfo en su partido pendiente, ya que alcanzaría al Irapuato en puntos y quedaría muy cerca de desplazarlo de los puestos de clasificación. Curiosamente, tanto Jaiba Brava como Irapuato no han registrado empates en lo que va del Clausura 2026, un dato que refleja la irregularidad de ambos equipos.

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En medio de este panorama, también surge la incógnita sobre el futuro inmediato de Styven Vásquez en la selección nacional. El técnico Hernán Darío Gómez, conocido como “El Bolillo”, deberá decidir si toma en cuenta al delantero para los amistosos de la Fecha FIFA de marzo ante Selección de República Dominicana y Selección de Martinica, especialmente considerando que el atacante no atraviesa su mejor momento goleador.

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