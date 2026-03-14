“Bastante privacidad”: Thomas Christiansen toma ventaja con respecto los rivales de Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Panamá continúa afinando todos los detalles de su preparación cuando restan menos de 100 días para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado canalero trabaja intensamente tanto en lo deportivo como en el aspecto logístico con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al torneo más importante del fútbol mundial.

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Como parte de esa planificación, un grupo de avanzada de la Federación Panameña de Fútbol realizó recientemente una visita de inspección a las ciudades que albergarán los partidos del equipo. La delegación fue encabezada por el seleccionador Thomas Christiansen, quien supervisó personalmente distintos aspectos de la organización previa al torneo.

Durante el recorrido, el grupo visitó hoteles, estadios y centros de entrenamiento en Toronto y Nueva York, sedes donde Panamá disputará sus encuentros de la fase de grupos. La gira también permitió revisar los espacios de trabajo que utilizará el equipo durante su estadía en territorio norteamericano.

Uno de los puntos más importantes de la visita fue la inspección del Nottawasaga Inn Resort, lugar que funcionará como campamento base de la selección panameña durante la Copa del Mundo. Este complejo está ubicado en New Tecumseth, al norte de Toronto, y servirá como el búnker del equipo canalero durante su participación en el torneo.

Sobre las instalaciones, el técnico Thomas Christiansen destacó la tranquilidad y privacidad del lugar, además de su cercanía con la ciudad donde se disputarán los primeros partidos del equipo. “Es un sitio bonito, tranquilo, con bastante privacidad. Ahora no hay hojas en los árboles y el campo todavía no está, pero ya podemos hacernos una idea de cómo será toda la logística”, señaló el entrenador.

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En lo deportivo, Panamá ya conoce su camino en el Grupo L del Mundial. El conjunto canalero debutará el 17 de junio ante la Selección de Ghana, luego enfrentará el 23 de junio a la Selección de Croacia en Toronto, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a la Selección de Inglaterra en el MetLife Stadium, un calendario que marcará el desafío más importante del fútbol panameño en los próximos años.

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