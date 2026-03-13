Fuera de Saprissa: los morados sentencian el futuro de un multicampeón con más de una década en Tibás

La llegada de Hernán Medford le cambió la cara al Deportivo Saprissa. De tambalearse en el inicio del Torneo Clausura 2026 bajo la conducción de Vladimir Quesada, el cuadro morado pasó a pelear el liderato del certamen con el Club Sport Herediano. El Monstruo volvió a encontrar resultados, el camerino recuperó confianza y la ilusión por la estrella 41 volvió a instalarse en Tibás.

Pero mientras el primer equipo vuelve a sonreír y se acomoda entre los candidatos al título, la categoría Sub-21 atraviesa un presente alarmante y cada jornada profundiza un espiral de derrotas que ya preocupa a la afición.

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Una Sub-21 a punto de naufragar

Este viernes, el Alto Rendimiento morado fue goleado 3-0 por Herediano en el Centro Deportivo “Beto” Fernández, un resultado que dejó a Saprissa hundido en la zona baja del Clausura 2026 y aumentó la presión alrededor del cuerpo técnico.

En once jornadas, los números del equipo que conduce el histórico Roy Myers son sencillamente calamitosos: apenas 2 victorias y 9 derrotas, con 11 goles a favor y 21 en contra.

Herediano aplastó a Saprissa en el Alto Rendimiento (Tercer Tiempo Morado).

La continuidad de Myers —multicampeón con el club durante su etapa como jugador y parte de la institución en distintas funciones desde 2009— ya había sido una de las decisiones más cuestionadas cuando Erick Lonnis asumió en la directiva y decidió barrer con los encargados de las juveniles, aunque perdonó a su viejo compañero.

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Los morados sentencian a Roy Myers

Tras la humillante caída ante los florenses, el medio Tercer Tiempo Morado publicó un fuerte mensaje en redes sociales pidiendo la salida del entrenador. “A inicio de temporada preguntamos qué tan buena idea era que Roy siguiera a la cabeza de la 21, la mayoría dijo que era una pésima idea debido a su CV. El tiempo terminó dando la razón a todos los que pensamos era una pésima idea”, comenzó el descargo, que también apunta directamente a la cúpula del club.

“Los números no mienten, por más que Roy en cada declaración quiera culpar bajas, que también tienen los otros dos equipos tradicionales. Nombre por nombre tenemos buenos jugadores, lo que no tenemos es un buen entrenador, y ahora tampoco contamos con encargados que puedan dejar de lado la amistad por el bien del equipo. Roy es la prueba fehaciente de que la argolla existe, y de lo largo que se puede llegar estando dentro de una”, sentenciaron desde Tercer Tiempo.

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Los morados piden la cabeza de Roy Myers (Tercer Tiempo).

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La situación en la Sub-21 se está tornando rápidamente insostenible. Mientras el primer equipo de Saprissa recupera protagonismo en la lucha por el campeonato, los tibaseños ya no disimulan su reclamo: que Roy Myers deje su cargo cuanto antes.

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En síntesis

-Saprissa vive realidades opuestas: el primer equipo de Hernán Medford pelea el liderato del Clausura 2026, mientras la Sub-21 atraviesa una crisis profunda de resultados.

-El Alto Rendimiento morado fue goleado 3-0 por Herediano y acumula números muy pobres en 11 jornadas: 2 victorias, 9 derrotas, 11 goles a favor y 21 en contra.

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-La continuidad de Roy Myers, multicampeón del club y en Tibás desde 2009, es cada vez más cuestionada por la afición y medios partidarios, que también señalan a Erick Lonnis por sostenerlo en el cargo.