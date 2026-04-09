“Tres veces más”: Roberto Artavia adelanta las ventas por las que Saprissa recibirá una suma millonaria

En Deportivo Saprissa hay movimientos que no se ven en la cancha, pero que pueden pesar tanto como un fichaje de último momento. Mientras el equipo pelea en la parte alta del Clausura 2026, la dirigencia también juega su propio partido, uno que tiene que ver con números, contratos y decisiones que pueden cambiar el futuro económico del club.

Durante años, el negocio de las camisetas moradas funcionó bajo un modelo que hoy genera más preguntas que certezas. Según los estados financieros del 2024, Saprissa apenas percibió cerca de 90 millones de colones por concepto de venta de productos de tienda y royalties. Una cifra que, para una institución de su tamaño, parecía quedarse corta.

El punto clave está en cómo se manejaba ese negocio. Para producir camisetas, el club necesitaba capital de trabajo, dinero para adelantar costos de producción, compra de telas, fabricación y logística. Como no contaba con ese flujo, la operación quedaba en manos de un tercero.

Saprissa no recibía mucho dinero por la venta de sus camisetas

Ahí entraba AR Holdings, la empresa que asumía esos costos iniciales. A cambio, Saprissa recibía menos del 10% por cada camiseta vendida. En tono paródico, el club ponía el escudo, la historia y la pasión, pero se quedaba con una porción mínima del negocio.

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Sin embargo, eso empezó a cambiar. Roberto Artavia, presidente del club, confirmó que la dirigencia decidió renegociar ese contrato para mejorar las condiciones y que el impacto ya se empieza a notar.

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Saprissa recibirá montos millonarios

“Comparado con lo que estábamos recibiendo, vamos a recibir tres veces más por cada camiseta”, explicó, dejando claro que el nuevo acuerdo representa un salto importante en los ingresos.

La mejora no es menor. Aunque Saprissa todavía depende de que un tercero asuma esos costos de producción, el nuevo porcentaje le permite capturar mucho más valor de su propia marca. Un cambio que, sin hacer ruido, puede fortalecer las finanzas del club a mediano plazo.

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Datos Claves

Saprissa percibió cerca de 90 millones de colones por ventas y royalties en el 2024.

percibió cerca de por ventas y royalties en el 2024. AR Holdings asumía costos de producción y entregaba menos del 10% por camiseta vendida.

asumía costos de producción y entregaba menos del por camiseta vendida. Roberto Artavia confirmó que el club recibirá tres veces más ingresos por cada prenda.