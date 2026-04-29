“Es un hecho”: las noticias sobre la lesión de Luis Paradela empeoran y en Saprissa ya lo saben

La semana en Deportivo Saprissa pasó de la ilusión a la preocupación en cuestión de días. En plena antesala de las semifinales del Clausura 2026, el equipo de Hernán Medford ya tenía que lidiar con las ausencias confirmadas de Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción. Pero ahora, el panorama se complica aún más con una noticia que golpea directamente al ataque morado.

Todo se originó en la victoria 2-1 ante Puntarenas FC, un partido que aseguró el cierre de la fase regular, pero que dejó una secuela preocupante. Luis Paradela, una de las figuras ofensivas del equipo, apenas pudo disputar 45 minutos antes de abandonar el campo, encendiendo de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico.

En un primer momento, el club optó por la cautela. “Ya le hicieron las pruebas y están esperando el resultado para determinar si puede estar el fin de semana o quedará descartado para las semifinales. Sería una baja muy sensible”, se mencionó en el programa Seguimos, dejando abierta una mínima esperanza de recuperación.

Las noticias no son buenas sobre Luis Paradela

Sin embargo, con el paso de las horas, el optimismo empezó a desvanecerse. La información más reciente que circula en el entorno del club apunta a un escenario mucho más complejo. Kevin Jiménez fue directo al punto y dejó una frase que cayó como un balde de agua fría en Tibás.

“Es un hecho que no va a estar Paradela, yo no lo veo, creo que va a estar fuera de las semifinales al menos”. Una sentencia que, sin ser oficial, refleja el sentir interno de un Saprissa que ya empieza a asumir la ausencia de uno de sus jugadores más determinantes en el último tramo del torneo.

Publicidad

Publicidad

La posible baja de Paradela no es un detalle menor. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su aporte en el frente de ataque lo convierten en una pieza clave dentro del esquema de Medford. Sin él, el equipo pierde una variante ofensiva importante en una serie que ya venía condicionada por otras ausencias.

ver también Mariano Torres, Fidel Escobar, Luis Paradela y otra baja más: Saprissa recibe una nueva mala noticia antes de las semifinales

En este contexto, Saprissa se enfrenta a un desafío mayúsculo. No solo deberá reconfigurar su once inicial, sino también encontrar respuestas en un momento donde los márgenes de error son mínimos. Las semifinales no esperan, y cada decisión puede marcar el rumbo de la temporada.

Publicidad

Datos Claves

Luis Paradela sufrió una lesión ante Puntarenas FC y se perderá las semifinales del Clausura 2026 .

sufrió una lesión ante Puntarenas FC y se perderá las . Saprissa acumula tres bajas confirmadas incluyendo a Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción.

y por sanción. El técnico Hernán Medford debe reconfigurar el equipo tras la victoria 2-1 contra Puntarenas.