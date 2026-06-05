Las amenazas llegaron después de la presencia de Fidel Escobar en la lista para el Mundial 2026.

La familia de Fidel Escobar no la está pasando para nada bien en los últimos días. La esposa del futbolista de la Selección de Panamá, Stephanie Morales, denunció en sus redes sociales que recibió una gran cantidad de mensajes en los que amenazan a sus allegados.

A través de su cuenta de Instagram, la costarricense filtró algunas cuentas que le hicieron llegar amenazas a raíz de la convocatoria de Fidel al Mundial 2026 con los Canaleros. Además, escribió un fuerte mensaje en el que pide respeto a los panameños.

“Con las familias y niños de los futbolistas no se deben meter, y menos tomarse el tiempo de ofender y tratar mal. También somos seres humanos, somos familia y tenemos sentimientos. Esa persona es panameña y está en la publicación anterior. Desear hasta la muerte es lo peor, es solo fútbol. Antes de hablar, piensen un poco en lo que dicen y cómo se expresan. Y hablo en general también: todos tienen sus momentos buenos y malos, NADIE ES PERFECTO“, dijo sobre las amenazas recibidas.

La historia de la esposa de Fidel Escobar contra las amenazas.

ver también “Se caería de la lista”: Thomas Christiansen puede perder a una figura de Panamá para el Mundial 2026 pero ya tiene al reemplazante

Además de mencionar las amenazas, Stephanie Morales responsabilizó al periodismo por dar un mensaje más allá de la opinión. En especial, se dirigió a dos mujeres y un hombre, aunque no dio nombres puntuales.

Stephanie Morales apunta contra la prensa de Panamá por hablar mal de Fidel Escobar

“Y culpo al periodismo panameño. Es su trabajo, pero paren un poco y sepan lo que dicen, que detrás de un jugador hay una familia y son seres humanos. Si algo me pasa a mí o a mi hija, es culpa de ellos. Hay dos periodistas mujeres que hace meses hablan mucho, y un periodista hombre que también habla demasiado. Se pasan con lo mal que hablan. Ya la cara de cada uno la tengo grabada. Cansan ya“, compartió Morales en su cuenta de Instagram.

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La esposa de Fidel Escobar sostiene que la prensa puede opinar y hacer su trabajo con normalidad, pero entiende que los tres señalados no se refieren al futbolista panameño con respeto. Por eso, cuando recibe estas amenazas, cree que “el periodismo alimenta el odio“.

En resumen

Stephanie Morales , esposa de Fidel Escobar, denunció amenazas hacia su familia en redes sociales.

, esposa de Fidel Escobar, denunció amenazas hacia su familia en redes sociales. La costarricense responsabilizó al periodismo panameño por alimentar el odio contra el futbolista.

por alimentar el odio contra el futbolista. El defensor Fidel Escobar fue convocado con la Selección de Panamá para el Mundial 2026.