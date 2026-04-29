“Algo mínimo”: Thomas Christiansen se mete en la polémica de Saprissa por la sanción a Fidel Escobar

La polémica que rodea a Deportivo Saprissa por la sanción a Fidel Escobar ya trascendió fronteras. Lo que comenzó como un caso disciplinario en el fútbol costarricense ahora suma una voz inesperada desde el entorno internacional, justo cuando el club morado pelea por mantenerse competitivo en el cierre del Clausura 2026.

El que apareció en escena fue Thomas Christiansen, quien fue consultado en ESPN sobre la situación de su dirigido.Y lejos de esquivar el tema, el técnico dejó una postura clara, aunque con un tono medido que refleja tanto preocupación como expectativa por el desenlace del caso.

¿Qué dijo Christiansen sobre Fidel Escobar?

“Sobre la suspensión vamos a ver en que queda. Sé que han requerido, esperemos que se lo quiten o quede en algo mínimo”, señaló, en una frase que rápidamente tomó fuerza en el entorno saprissista. No es una defensa directa, pero sí un respaldo que apunta a una resolución menos severa para el defensor.

El interés de Christiansen no es casual. Escobar es una pieza importante dentro de la selección panameña y su continuidad en competencia resulta clave de cara a los próximos compromisos internacionales. Por eso, el seguimiento es constante, incluso más allá de lo que ocurre en su club.

“Ya está otra vez sobre el terreno de juego, está jugando. Hemos estado en comunicación, ayer mismo hablé con él, el preparador físico”, agregó el entrenador, dejando en claro que el contacto con el jugador es permanente y que su situación es monitoreada de cerca.

Sin embargo, no todo fue respaldo. Christiansen también aprovechó para enviar un mensaje que puede interpretarse como una advertencia: “Estamos encima de él para mejorar esos números de partidos, de entrenamientos, la exigencia que él tiene con la selección no es la misma que está mostrando con el club. Los números son muy dispersos”.

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Esa doble lectura es la que genera más ruido. Por un lado, el deseo de que la sanción se reduzca; por el otro, una exigencia clara sobre su nivel y compromiso. Un equilibrio que refleja la importancia del jugador, pero también la necesidad de que responda en todos los frentes.

En Saprissa, mientras tanto, siguen esperando una resolución que puede marcar el rumbo de las semifinales. La posible baja de Escobar ya es un golpe, pero la esperanza de revertirla se mantiene viva, ahora incluso con respaldo desde fuera del país.

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Datos Claves

Thomas Christiansen solicitó reducir la sanción de Fidel Escobar tras contactar al cuerpo técnico morado.

solicitó reducir la sanción de tras contactar al cuerpo técnico morado. El defensor panameño cumple una suspensión disciplinaria durante el cierre del torneo Clausura 2026 .

. El seleccionador Thomas Christiansen criticó la diferencia de rendimiento de Escobar entre club y selección.