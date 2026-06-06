Fidel Escobar tuvo poca participación con el Saprissa en este año debido a una lesión lumbar.

Fidel Escobar llega al Mundial 2026 como uno de los futbolistas más criticados de la Selección de Panamá. El defensor del Saprissa tuvo muy pocos minutos en este semestre y no ha mostrado buenas actuaciones en los últimos juegos con los Canaleros.

Por este motivo, muchos panameños cuestionaron su presencia en la lista de Thomas Christiansen. La propia esposa de Fidel Escobar denunció en sus redes sociales que recibió fuertes amenazas contra su familia por la actualidad del futbolista.

Uno de los que hizo mención al mal momento que atraviesa el canalero es Rolando Fonseca, ex jugador de Costa Rica y que actualmente trabaja como analista de fútbol.

ver también “Se caería de la lista”: Thomas Christiansen puede perder a una figura de Panamá para el Mundial 2026 pero ya tiene al reemplazante

Rolando Fonseca dice que Fidel Escobar está sin confianza

A través del canal de Youtube del periodista José Pablo Alfaro, Fonseca reveló los problemas que está atravesando Escobar: “Fidel está a destiempo y también en la confianza, se vienen las críticas, las dudas. Tiene que trabajar mucho en confianza en estos días“.

No obstante, el analista le dejó un mensaje para lo que viene en su participación mundialista y sugirió que disfrute el hecho de que esté entre los convocados: “Fidel, es el momento en el que más tienes que disfrutar lo que estás viviendo. Es un privilegiado“.

Escobar jugó 65′ en la derrota por 6-2 contra Brasil y también estuvo 25′ en la segunda parte en la victoria por 3-2 frente a República Dominicana. Su presencia en el primer partido ante Ghana en el debut de Panamá podría depender de lo que pase este sábado en el amistoso contra Bosnia.

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En resumen