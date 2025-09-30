Entre Keylor Navas, Casillas y Courtois: Dani Carvajal eligió al mejor arquero de la historia del Real Madrid

El Real Madrid es, sin lugar a dudas, uno de los clubes más poderosos en la historia del fútbol mundial. Basta con echar un vistazo a su impresionante palmarés para comprobarlo: 15 Champions League, 36 Ligas de España y 9 Intercontinentales/Mundiales de Clubes son solo algunos de los trofeos que los acreditan como una de las instituciones más importantes en el Olimpo del deporte rey.

A lo largo de esa gloriosa historia, muchos han sido los guardametas que han tenido el honor de defender la portería blanca, y entre los más destacados en el siglo XXI se encuentran Keylor Navas, Iker Casillas y Thibaut Courtois.

ver también Sorpresa en México: Keylor Navas recibe la noticia que nadie imaginaba tras la aplastante derrota de Pumas ante el América

Carvajal señaló al mejor portero de la historia

A la hora de elegir al mejor portero de todos los tiempos, no hay voz más autorizada en el Real Madrid que la de Dani Carvajal, quien con 33 años sigue siendo un referente en el equipo y ha levantado nada menos que 6 trofeos de Champions League con la Casa Blanca.

Publicidad

Publicidad

En una entrevista para El Español, Carvajal se dio a la tarea de elegir su once ideal histórico del fútbol mundial, un equipo lleno de leyendas en el que incluyó a 7 jugadores que pasaron por el club madrileño.

Dani Carvajal es una voz autorizada en Madrid (Getty Images).

Publicidad

En cuanto a la portería, la elección de Carvajal fue clara: Iker Casillas. El mítico arquero, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, superó en la lista a sus colegas merengues y hasta otros colosos mundiales como Manuel Neuer y Gianluigi Buffon.

Publicidad

Para Carvajal, Casillas no es solo el mejor portero de la historia del Real Madrid, sino también el mejor arquero en la historia del fútbol mundial. La relación que ambos compartieron durante años en el gigante español, con múltiples títulos nacionales e internacionales, es parte fundamental de esta elección.

Publicidad

Iker Casillas hizo historia con el Real Madrid y la Selección de España (Getty Images).

¿Cómo queda el 11 ideal histórico de Dani Carvajal?

ver también Llegó a más de 2,6 millones de reproducciones: Keylor Navas sufrió la peor humillación en Pumas y México no lo perdona

El referente del Real Madrid eligió un ultraofensivo esquema de 4-2-4, compuesto por:

Portero: Iker Casillas

Defensores: Dani Alves, Sergio Ramos, Paolo Maldini y Roberto Carlos

Volantes: Patrick Vieira y Zinedine Zidane

Atacantes: Leo Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario

Publicidad