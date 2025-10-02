Cristiano Ronaldo o Lionel Messi: la respuesta de Keylor Navas que le generará problemas

Keylor Navas sigue siendo una voz autorizada en el fútbol mundial. El portero costarricense, considerado el mejor guardameta en la historia de la Concacaf y una leyenda del Real Madrid, se animó a responder la pregunta más incómoda de todas: ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?
En entrevista con David Faitelson para TUDN, el arquero de la Selección Nacional no pudo evadir el tema. El periodista lo acorraló hasta obligarlo a elegir entre los dos mejores futbolistas de la última era. La reacción inicial de Keylor fue titubeante: “Está duro, ¿eh?”. Sin embargo, tras unos segundos de silencio, terminó revelando su preferencia.
¿A quién eligió Keylor Navas entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?
“Si tuviera que escoger, yo creo, más que todo, por el momento en que viví, digamos que estuve con ellos y demás, (me quedo) con Cristiano”, confesó Navas.
El portero explicó que la decisión se basa en la cercanía que tuvo con el portugués en el vestuario del Real Madrid. Compartió entrenamientos, títulos y experiencias con Cristiano, y aseguró que la disciplina y la mentalidad del delantero lo marcaron de manera especial en su carrera.
La declaración no sorprendió a muchos, pero sí podría traerle problemas. Y es que el propio Navas había comentado en otras entrevistas que mantiene una relación de amistad con Lionel Messi, con quien se ha enfrentado en infinidad de clásicos y que hoy también lo respeta fuera de la cancha.
Al elegir públicamente a Cristiano Ronaldo, Keylor no solo alimenta la eterna comparación entre ambos astros, sino que deja una frase que seguramente será tema de debate en la prensa y en los aficionados. Lo cierto es que, entre dos leyendas vivientes, el mejor portero de Concacaf ya hizo su elección.