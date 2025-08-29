Saprissa golpea a Alajuelense: Vladimir Quesada juega la carta menos pensada y le pega donde más le duele al Machillo Ramírez

El Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense jugarán este sábado en La Cueva una nueva edición del Clásico Nacional. El duelo comenzará a las 8:00 pm pero el partido ya comenzó a calentarse mucho antes.

El encargado de meterle picor a la previa no fue otro que el mismísimo Vladimir Quesada, quien mostró todo su orgullo morado al decir lo que nadie en la Liga quería escuchar. Mucho menos el Machillo Ramírez.

El historial de partidos en el clásico: Saprissa manda sobre Alajuelense?

El acumulado de encuentros jugados entre sí favorece ampliamente a Saprissa, que cuentan con 140 triunfos contra 108 de la Alajuelense en tanto que empataron en 112 ocasiones.

De este dato fue que se agarró Vladimir Quesada para tirarle un filazo a su eterno rival. Unas palabras que disfrazó de benévolas más allá de que en realidad, no fueron más que refregar la paternidad existente.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre el historial entre Saprissa y Alajuelense?

“Alguien ha querido darle menos valor a este partido por la diferencia de clásicos que hay entre uno y otro equipo. Si no recuerdo mal, Saprissa tiene 140 partidos ganados, Alajuela 108 y hay 112 empates entre nosotros. O sea que el clásico que viene es el 361 de la historia”, empezó su alocución el DT, conocedor de los datos. Y siguió.

“Nosotros queremos ganar y esta información me lleva a entender que será el clásico por excelencia de este país. Y nosotros queremos que la diferencia se marque otra vez a favor de nosotros. Ya no queremos tener 32, sino queremos tener 33”, disparó Vladimir.

Vladimir Quesada le dedicó palabras a Alajuelense.

“Eso sí, entendemos que vamos a enfrentar a un gran equipo como es la Liga Deportiva Alajuelense, porque ese es su nombre, y como siempre lo digo, tanto el Deportivo Saprissa hace grande a Liga Deportiva Alajuelense, como Liga Deportiva Alajuelense nos hace grandes a nosotros”, concluyó el DT morado.

