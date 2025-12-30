Es tendencia:
“Que se amarre los cinturones”: Alajuelense recibe desde Panamá la amenaza por el fichaje de Tomás Rodríguez que ilusiona a Saprissa

Tomás Rodríguez recién aterrizó en Saprissa y ya Alajuelense recibió la primera advertencia sobre el delantero de Panamá.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Tomás Rodríguez ya es oficialmente nuevo delantero del Deportivo Saprissa, poniendo fin a semanas de especulación en las que se daba casi por hecho que su destino estaría en el Olimpia de Paraguay.

Pese a los múltiples rumores y versiones que lo situaban fuera del fútbol costarricense, el atacante de Panamá terminó inclinándose por vestir la camiseta morada.

Durante el proceso, el fichaje incluso pareció enfriarse debido al interés del club paraguayo y a las declaraciones públicas del padre del jugador, quien admitió que no veían con buenos ojos la opción de Saprissa y que preferían un traspaso hacia Sudamérica.

Afición de Saprissa toma postura: esto opina sobre el fichaje de Tomás Rodríguez tras filtrarse su deseo de jugar en Olimpia

¿Cuál es la amenaza que recibió Alajuelense desde Panamá por el fichaje de Tomás Rodríguez?

Desde La Teja conversaron directamente con el comunicador panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, quien no dudó en calificar la llegada de Tomás Rodríguez como un fichaje de alto nivel para el Monstruo Morado.

Tomás Rodríguez – Saprissa

Tomás Rodríguez – Saprissa

Además, el periodista canalero aprovechó para lanzar una advertencia a Liga Deportiva Alajuelense, señalando que Saprissa se refuerza con un jugador que puede marcar diferencias en el campeonato.

Chepe Bomba en su cuenta oficial de X

Chepe Bomba en su cuenta oficial de X

La Liga Deportiva Alajuelense que se amarre los cinturones y les digo a los saprissistas con lo que van a ver en cancha; es un futbolista que va a marcar época en el breve tiempo que va a estar en Costa Rica”, sentenció Chepe Bomba

