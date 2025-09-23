Saprissa en vilo por Albert Barahona: referentes del camerino morado dan más detalles sobre la salud del juvenil

En los últimos días, tanto aficionados como futbolistas, directivos y demás personas que conforman la estructura de Deportivo Saprissa han estado pendiente de la salud de Albert Barahona.

El mediocampista de 20 años fue hospitalizado este sábado, tras presentar un fuerte dolor en el pecho y mareos que, naturalmente, lo terminaron marginando del partido que los dirigidos por Vladimir Quesada le ganaron 3-0 a Pérez Zeledón.

Antes del pitido inicial, Allan Soto, doctor del equipo, explicó cuál es la situación de Barahona en diálogo con FUTV: “Se le han estado haciendo estudios, varios exámenes para determinar qué es lo que está pasando. Lo van a pasar al salón de cardiología para terminar los estudios. Sería muy irresponsable de mi parte decir cuál es el diagnóstico“.

Desde entonces, no se habían conocido novedades sobre el juvenil, quien permanece en el Hospital Calderón Guardia. Hasta que este martes, Kendall Waston y Pablo Arboine, dos referentes del equipo, hablaron con La Nación.

¿Qué se sabe sobre la salud de Albert Barahona?

“Lo primordial es que está mucho mejor, teniendo los cuidados. Me contaba que estaba con la familia de él, llegaron de Isla Venado, pero ya sus padres están con él. Ahora solo queda pedirle a Dios por la sanidad de Alberth. Los cardiólogos están analizando la situación”, la dijo Waston al citado medio.

Por otro lado, Arboine añadió: “Él entrenó con normalidad toda la semana, entonces claro que uno se extrañó de lo que pasó. Tiene un porcentaje más del corazón agrandado, según nos contaron, pero parece que es normal por ser deportista de alto rendimiento. Esperamos en Dios pronto tenerlo nuevamente con nosotros”.

El zaguero de 27 años estuvo particularmente cerca de Barahona, ya que reveló haber padecido una situación similar hace cuatro meses: “Yo me identifiqué mucho con él, porque a inicios de campaña tuve problemas y hubo que hacer varios estudios. Gracias a Dios solo fue una alteración y rápidamente se comprobó que no era nada, pero fue complicado, yo hasta anduve un monitor”.