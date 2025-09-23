“Momentos difíciles”: Pablo Arboine no se guarda nada sobre los problemas de camerino de Saprissa y deja una frase que sorprende

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento deportivo positivo bajo la dirección de Vladimir Quesada, logrando su segundo triunfo en las últimas tres presentaciones sin conocer la derrota, esta última con autoridad tras un 3-0 a Pérez Zeledón.

No obstante, más allá de lo futbolístico, Pablo Arboine sorprendió al hablar abiertamente sobre los problemas que ha tenido el equipo en el camerino, dejando entrever que, pese a los resultados positivos, el ambiente dentro del plantel no ha sido sencillo.

ver también “Pronto”: Vladimir Quesada da la noticia que tanto esperaban en Saprissa tras golear a Pérez Zeledón

¿Qué dijo Pablo Arboine sobre los problemas de camerino de Saprissa?

Pablo Arboine reconoció que la eliminación en fase de grupos de la Copa Centroamericana fue un golpe muy duro para el equipo, especialmente porque deberán esperar hasta 2027 para volver a competir a nivel internacional.

Publicidad

Publicidad

“Ha habido momentos difíciles para nosotros, claramente el torneo internacional fue un golpe muy fuerte por el hecho de que si no recuerdo mal, hasta el 2027 podremos jugarlo de nuevo, tomando en cuenta que tenemos jugadores de bastante edad y quién sabe si llegarán para esos momentos. Entonces eso fue un golpe muy duro para todo el grupo“, afirmó Pablo Arboine resaltando la dura eliminación de la Copa Centroamericana en fase de grupos.

Tweet placeholder

Publicidad

El defensor admitió que la situación afectó al grupo, pero aseguró que ahora el objetivo pasa por enfocarse en el torneo nacional y la copa local, competencias en las que buscarán revancha para levantar la moral y cerrar de la mejor manera la temporada.

Publicidad

“Al no estar en Concachampions ahora solo nos queda el torneo nacional, el torneo de copa y debemos trabajar para llevarnos esas dos competencias que tenemos enfrente“, sentenció Pablo Arboine

Publicidad

Pablo Arboine – Deportivo Saprissa

Así marcha el Saprissa en el Torneo Apertura 2025

Saprissa se mantiene como uno de los protagonistas del Torneo Apertura 2025, ubicándose en la tercera posición de la tabla con 17 puntos en 10 jornadas disputadas. El equipo morado ha conseguido 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con un balance goleador positivo de 19 a favor y 13 en contra.

Publicidad

Publicidad

Deportivo Saprissa en el Torneo Apertura 2025

A pesar de la irregularidad en ciertos tramos, los dirigidos por Vladimir Quesada están a solo un punto del liderato, que comparten Cartaginés y Liberia con 18 unidades, manteniéndose en la pelea directa por los primeros lugares y con margen para escalar posiciones en las próximas fechas.