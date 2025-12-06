Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

“Temperatura asfixiante”: Thomas Christiansen reacciona luego que FIFA confirmara las sedes en las que jugará Panamá en el Mundial 2026

El seleccionador de los panameños dio a conocer su punto de vista tras conocer en los estadios que serán su sedes.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El entrenador dio su opinión más sincera
© FepafutEl entrenador dio su opinión más sincera

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó su satisfacción tras la confirmación del calendario que enfrentará su equipo en la Copa Mundial 2026, donde disputarán sus partidos en Vancouver y New Jersey. El técnico valoró positivamente las sedes y afirmó que las condiciones climatológicas serán manejables para el conjunto canalero.

“Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

ver también

“Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

Christiansen destacó la importancia de que Panamá dispute dos encuentros en un mismo escenario. “Fue muy importante para nosotros tener dos partidos en el mismo estadio en Toronto, que ya es un campo que conocemos, así que estoy contento… son buenas horas y tampoco nos encontraremos una temperatura asfixiante”, comentó el estratega, aunque reconoció que el duelo en New Jersey podría ofrecer un clima diferente.

El técnico también se refirió a las selecciones que han solicitado enfrentar a Panamá en la próxima fecha FIFA de marzo, señalando que analizarán cuidadosamente cada propuesta. “Tenemos que ver qué es lo que queremos nosotros, porque quizás los que se han ofrecido no tienen el perfil que buscamos de cara a esta ventana”, explicó, dejando claro que buscarán rivales que aporten competitividad real al proceso mundialista.

Además, Christiansen recordó la importancia del ranking FIFA, que influye en la conformación de bombos y en la posición internacional del equipo. “Todavía está el tema de los puntos FIFA, que cuentan hasta el último momento antes del Mundial… nosotros estuvimos en el bombo tres justamente por estar rankeados en el puesto 30”, señaló, subrayando que cada partido previo es clave en el camino hacia la Copa del Mundo.

Christiansen buscará amistosos para Panamá

Pensando en la preparación final, el técnico consideró fundamental disputar un juego especial antes de partir hacia Norteamérica. “Previo a salir hacia el Mundial sería bueno tener un partido de despedida en Panamá, antes de irnos a Canadá”, expresó, sugiriendo que este encuentro serviría para fortalecer el vínculo emocional entre la afición y el plantel.

Thomas Tuchel lanza advertencia a Christiansen de cara al partido de Panamá vs. Inglaterra del Mundial 2026

ver también

Thomas Tuchel lanza advertencia a Christiansen de cara al partido de Panamá vs. Inglaterra del Mundial 2026

Los canaleros ya tienen todo definido para su participación en el Mundial, donde enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L, uno de los más exigentes del torneo. Con un calendario favorable en cuanto a logística y un proceso de preparación en marcha, Panamá apunta a competir al más alto nivel en la cita mundialista.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Panamá eliminada”: en España sentencian a Thomas Christiansen
Mundial 2026

“Panamá eliminada”: en España sentencian a Thomas Christiansen

FIFA confirma la noticia que pone en ventaja a Panamá en el Mundial 2026
Mundial 2026

FIFA confirma la noticia que pone en ventaja a Panamá en el Mundial 2026

Inglaterra sentencia a Panamá con una advertencia para el Mundial 2026
Mundial 2026

Inglaterra sentencia a Panamá con una advertencia para el Mundial 2026

Azarías Londoño podría dar otro salto en su carrera previo a disputar el Mundial 2026
Panama

Azarías Londoño podría dar otro salto en su carrera previo a disputar el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo