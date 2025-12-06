“Temperatura asfixiante”: Thomas Christiansen reacciona luego que FIFA confirmara las sedes en las que jugará Panamá en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó su satisfacción tras la confirmación del calendario que enfrentará su equipo en la Copa Mundial 2026, donde disputarán sus partidos en Vancouver y New Jersey. El técnico valoró positivamente las sedes y afirmó que las condiciones climatológicas serán manejables para el conjunto canalero.

ver también “Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

Christiansen destacó la importancia de que Panamá dispute dos encuentros en un mismo escenario. “Fue muy importante para nosotros tener dos partidos en el mismo estadio en Toronto, que ya es un campo que conocemos, así que estoy contento… son buenas horas y tampoco nos encontraremos una temperatura asfixiante”, comentó el estratega, aunque reconoció que el duelo en New Jersey podría ofrecer un clima diferente.

El técnico también se refirió a las selecciones que han solicitado enfrentar a Panamá en la próxima fecha FIFA de marzo, señalando que analizarán cuidadosamente cada propuesta. “Tenemos que ver qué es lo que queremos nosotros, porque quizás los que se han ofrecido no tienen el perfil que buscamos de cara a esta ventana”, explicó, dejando claro que buscarán rivales que aporten competitividad real al proceso mundialista.

Además, Christiansen recordó la importancia del ranking FIFA, que influye en la conformación de bombos y en la posición internacional del equipo. “Todavía está el tema de los puntos FIFA, que cuentan hasta el último momento antes del Mundial… nosotros estuvimos en el bombo tres justamente por estar rankeados en el puesto 30”, señaló, subrayando que cada partido previo es clave en el camino hacia la Copa del Mundo.

Christiansen buscará amistosos para Panamá

Pensando en la preparación final, el técnico consideró fundamental disputar un juego especial antes de partir hacia Norteamérica. “Previo a salir hacia el Mundial sería bueno tener un partido de despedida en Panamá, antes de irnos a Canadá”, expresó, sugiriendo que este encuentro serviría para fortalecer el vínculo emocional entre la afición y el plantel.

ver también Thomas Tuchel lanza advertencia a Christiansen de cara al partido de Panamá vs. Inglaterra del Mundial 2026

Los canaleros ya tienen todo definido para su participación en el Mundial, donde enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L, uno de los más exigentes del torneo. Con un calendario favorable en cuanto a logística y un proceso de preparación en marcha, Panamá apunta a competir al más alto nivel en la cita mundialista.

