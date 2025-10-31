Alajuelense lo eliminó de la Copa Centroamericana y ahora podría ser el fichaje estrella de Saprissa: “Le gustaría venir”

El fútbol centroamericano siempre deja historias curiosas, y una de ellas tiene como protagonista al delantero hondureño Jorge Benguché, figura del Olimpia, quien tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana de Concacaf a manos de Liga Deportiva Alajuelense, ahora suena con fuerza como posible refuerzo del Deportivo Saprissa.

El atacante de 29 años fue uno de los nombres más destacados del certamen, al convertirse en goleador del torneo con ocho anotaciones, incluyendo el tanto que le dio momentáneamente la ventaja al Olimpia en la vuelta de la semifinal frente a los rojinegros. Sin embargo, su penal fallado en la tanda definitiva selló la eliminación de los hondureños.

El pedido que llega desde Saprissa

Tras el partido, las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados saprissistas que, pese a la rivalidad entre clubes, clamaron por la llegada del “Toro” Benguché al conjunto tibaseño.

La cuenta @vinichusmorado, reconocida entre los seguidores del Saprissa, fue una de las primeras en encender el debate: “Lo he dicho como tres veces por aquí, y lo vuelvo a decir: Saprissa tiene que ir con todo por Benguché en enero. Es el delantero perfecto para nosotros, y a él le gustaría venir”.

Otros hinchas coincidieron en que el hondureño tiene las condiciones para ser el ‘9’ que el Saprissa ha estado buscando en los últimos torneos, especialmente tras las irregularidades de los delanteros actuales.

“El Toro Benguché, pero en Saprissa prefirieron a un delantero sin rodilla y a otro que no pudo con la presión”, escribió otro usuario en tono crítico.

Benguché no cierra la puerta

El propio delantero hondureño, consultado semanas atrás por los rumores que lo vinculaban al fútbol costarricense, no ocultó que quería jugar en Saprissa en la posibilidad de llegar al cuadro morado: “Sí escuché lo de Saprissa, pero fue un rumor, de ahí no pasó. En lo personal estoy tranquilo. Viendo la oferta, sacaremos deducciones”.