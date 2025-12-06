“Veo un equipazo”: Panamá escucha el pronóstico de MisterChip que empieza a calentar el Grupo L del Mundial 2026

El viernes quedaron definidos los doce grupos que darán forma a la primera fase de la Copa del Mundo 2026, y para Panamá (la única selección centroamericana presente en la cita mundialista) el sorteo no fue precisamente benévolo.

La Marea Roja quedó ubicada en el Grupo L, junto a tres rivales de enorme peso: la poderosa Inglaterra, la siempre competitiva Croacia y una Ghana que llega impulsada por una sólida eliminatoria africana.

Un análisis que inquieta a Thomas Christiansen

En este contexto, el reconocido estadígrafo español Alexis Martín-Tamayo, mucho mejor conocido como MisterChip, publicó en su canal de YouTube un análisis detallado de cada grupo y del panorama que se vislumbra para los 48 participantes del Mundial norteamericano.

Confirmando lo que muchos temían, MisterChip ubicó a Panamá en una situación muy complicada de cara a su objetivo de sumar los primeros tres puntos de su historia en Copas del Mundo.

“Creo que en este grupo es favorita Inglaterra. Croacia es una selección que en los mundiales rinde de locos, eso es así, pero veo a una generación croata que ya está estirando el chicle mucho y en Inglaterra veo un equipazo. Me parece una de las selecciones favoritas”, comentó el analista.

Este mensaje dejó bien en claro que enfrentar a Inglaterra y Croacia será un desafío mayúsculo para Panamá, que ya sabe lo que es sufrir ante los británicos después de aquel 6-1 en Rusia 2018. Croacia, por su parte, llega con un historial reciente que mete miedo: subcampeón en 2018 y tercer lugar en Qatar 2022. Mientras tanto, Ghana clasificó arrasando en África con 8 victorias, un empate y una derrota en toda la eliminatoria.

Panamá se llevó una paliza de Inglaterra en Rusia 2018 (Getty Images).

Así, será responsabilidad de Thomas Christiansen y su cuerpo técnico plantear partidos inteligentes ante tres selecciones que, al menos en los papeles, parten por encima del combinado canalero.

El calendario mundialista de Panamá

La Selección de Panamá hará su debut en el Mundial 2026 el 17 de junio en Toronto, Canadá. En la misma sede disputará su segundo encuentro, el 23 de junio, frente a Croacia. La fase de grupos cerrará el 26 de junio ante la Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, en el majestuoso MetLife Stadium de New Jersey.