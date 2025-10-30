“Me debía dinero”: lo ganó todo en Saprissa y ahora sorprendió a los morados al revelar que es accionista del club

El Deportivo Saprissa se encuentra en medio de grandes cambios luego de que Juan Carlos Rojas anunciara que en diciembre del presente año ya no seguirá a cargo del equipo morado. .

Sobre este escenario, Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo del Saprissa, reveló en una entrevista con La Teja que además de sus funciones deportivas también es accionista del club, un dato que no era muy conocido.

Además, explicó que adquirió esas acciones hace ya bastante tiempo y de una forma particular, lo que demuestra un vínculo aún más fuerte y comprometido con la institución morada.

¿Qué dijo Erick Lonnis al revelar que es accionista del Saprissa?

Lonnis explicó que el Saprissa en su momento le debía dinero y la forma que el club le ofreció para cancelarle fue mediante acciones, las cuales aceptó.

Gracias a eso hoy también es accionista del equipo y participa en asambleas, aunque aclaró que su participación es como socio minoritario.

“Saprissa me debía dinero y en un momento lo que me ofreció fue pagarme con acciones y yo las tomé. Entonces también soy accionista de la institución y por eso participo en asambleas, aunque claro soy un socio minoritarísimo”, aseguró.

Comentó que siempre ha mantenido una relación cercana con Saprissa y con la dirigencia de Horizonte Morado. Explicó que sus funciones han variado con el tiempo, pero hace unos cuatro meses aceptó involucrarse más activamente en el club.

Campeón absoluto en Saprissa

Vale recordar el legado de Erick Lonnis en la cancha: conquistó 11 títulos con el Deportivo Saprissa, entre ellos cuatro campeonatos de Primera División en las temporadas de 1994, 1995, 1998 y 1999, consolidándose como una de las figuras más exitosas en la historia del club morado.