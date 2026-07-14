Salió campeón con Saprissa, también con Alajuelense y ahora Rolando Fonseca revela de qué equipo es hincha: “Desde niño”

El ex Saprissa y Alajuelense confesó el equipo por el que simpatiza en el fútbol tico.

Rolando Fonseca tiene una larga historia en Costa Rica, tanto en el campeonato nacional como en la Tricolor. El delantero que se retiró en 2012 tras un corto paso por Carmelita pasó varios años en el Deportivo Saprissa y también en la Liga Deportiva Alajuelense.

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El goleador tuvo diversos ciclos de ida y vuelta entre los morados y los manudos. Logró destacarse en ambas instituciones levantando títulos a nivel nacional y en el plano internacional. Suma nueve trofeos contando los que levantó en Saprissa y Alajuelense.

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Pese a su trayectoria y ser una figura destacada, se desconocía totalmente de qué equipo es hincha Rolando Fonseca. Si bien actualmente asegura que no vive los partidos como un fanático, reconoció ser un aficionado de Saprissa.

“Sí, desde niño de Saprissa, pero hoy veo los partidos normal“, declaró Rolando Fonseca en el ping-pong de preguntas que le realizó el periodista Camilo Hernández para FUTV.

Los números de Rolando Fonseca con la camiseta de Saprissa

El ex futbolista inició su carrera en el Deportivo Saprissa. Debutó en 1991 y anotó el primer gol ese mismo año, precisamente en agosto contra San Carlos. En 1996 se marchó al extranjero para jugar en México y Colombia hasta que en 1997 dio la sorpresa al firmar por Alajuelense.

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Luego, tuvo dos etapas más en Saprissa. En total, disputó 172 partidos en los que logró anotar más de 80 goles. Durante sus tres ciclos, ganó la Copa de Campeones Concacaf en dos ocasiones, misma cantidad de campeonatos nacionales. Todos estos títulos fueron en el primer período.