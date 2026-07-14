Antoine Griezmann no aparece en la formación de Francia ni en el banco de suplentes ante España.

Para muchos fanáticos del fútbol que sintonizan el crucial cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España, la ausencia de una figura histórica como Antoine Griezmann puede resultar una gran sorpresa. El atacante no está en el campo de juego ni entre los suplentes del equipo de Didier Deschamps, y el motivo no está vinculado a una lesión, suspensión ni decisión táctica.

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La razón de su ausencia

Antoine Griezmann no juega para Francia porque se retiró del fútbol internacional con la selección gala.

El delantero anunció su decisión de dar un paso al costado el 30 de septiembre de 2024, casi dos años antes de que comenzara la actual Copa del Mundo. Desde esa fecha, no volvió a formar parte de las convocatorias, por lo que directamente no integra la lista del plantel francés que viajó a Norteamérica para disputar el torneo.

Francia vs. España: alineaciones confirmadas para la semifinal del Mundial 2026

FRANCIA

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

ESPAÑA

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

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Mbappé es ahora el capitán y líder de Francia. (Getty Images)

Griezmann, el legado de un campeón

El cierre de su etapa internacional llegó después de una trayectoria brillante. Con la camiseta de Les Bleus, Griezmann disputó 137 partidos, marcó 44 goles y dio 33 asistencias.

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Fue una pieza inamovible durante más de una década y protagonista fundamental de una generación dorada que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Nations League 2021, además de alcanzar la final en Qatar 2022. Su último ciclo tuvo menor protagonismo y culminó tras la Eurocopa 2024, donde curiosamente Francia cayó en semifinales ante su actual rival, España.

La renovación en el ataque francés

La decisión de Griezmann abrió espacio para una profunda renovación en la ofensiva de Francia. Hoy, el ataque del equipo de Deschamps cuenta con Kylian Mbappé asumiendo la capitanía y un rol aún más central, escoltado por Ousmane Dembélé (vigente ganador del Balón de Oro), Michel Olise (quien se ha destapado como el máximo asistidor del Mundial 2026) y jóvenes talentos como Bradley Barcola y Désiré Doué.