Por qué no juega Pedri hoy la semifinal de España vs. Francia por el Mundial 2026

El mediocampista se quedó afuera en los cuartos de final contra Bélgica y ahora le vuelve a suceder ante Francia.

Este martes 14 de julio, España se juega la posibilidad de clasificar por segunda vez a una final de Mundial. La Roja enfrenta a Francia por la semifinal de la Copa del Mundo 2026 en Dallas con la alineación titular ya confirmada por Luis De La Fuente.

Publicidad

El entrenador español nuevamente no ubica a Pedri entre los titulares en un partido decisivo como el de hoy ante Francia. El mediocampista del FC Barcelona se queda afuera y esperará en el banco de suplentes por un lugar en la segunda parte.

El 20 de la Roja había sido titular en todos los partidos del Mundial 2026 hasta antes del encuentro contra Bélgica. Ese día, De La Fuente prefirió utilizar a Fabián Ruiz para la alineación inicial. Debido al nivel que mostró el del PSG, el DT le da la confianza ante los Azules.

ver también Francia vs. España EN VIVO: ¡11 confirmados para los dos! Minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026

De esta manera, España repite el equipo que utilizó en los cuartos de final frente al seleccionado belga. La Roja saldrá a disputar la semifinal con los mismos jugadores que se impusieron por 2-1 en Los Ángeles.

Tweet placeholder

Publicidad

Las alineaciones de España y Francia para la primera semifinal del Mundial 2026

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena: DT: Luis De La Fuente.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.