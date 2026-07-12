El mensaje de Joel Campbell tras la derrota de Alajuelense en la Supercopa que no caerá bien a los manudos

Campbell publicó una historia pocos minutos después de la derrota de Alajuelense en la Supercopa de Costa Rica.

Este domingo 12 de julio, la Liga Deportiva Alajuelense comenzó la temporada de la mano de Ismael Rescalvo con una derrota en la Supercopa de Costa Rica. Los manudos cayeron por 1-0 tras un gol de Elías Aguilar y se quedaron sin la posibilidad de jugar la Recopa.

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Después de haber terminado el encuentro que se llevó a cabo en el Fello Meza, el que se pronunció en sus redes sociales fue Joel Campbell. El exmanudo publicó una historia en la que dejó en claro que no siguió de cerca el partido frente a Herediano.

“Dominguito chill, recuperando“, escribió Campbell en su cuenta de Instagram automáticamente después de la derrota de Alajuelense en el primer partido de Ismael Rescalvo como DT rojinegro. El futbolista se encontraba en su complejo de canchas llamado Twelve Academy.

Cabe recordar que Joel Campbell dejó de pertenecer a Alajuelense en este mercado tras conocerse la llegada del nuevo entrenador, pese a que quería que continuara en la institución. La directiva manuda fue la que decidió no renovarle el contrato.

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El ex Arsenal ahora seguirá su carrera en otro equipo de Costa Rica. Lo hará en el Inter San Carlos, que jugará su primera temporada en la Primera División después de ganar el Apertura y el Clausura de la Liga de Ascenso.

¿Cuándo hace su debut Joel Campbell con Inter San Carlos?

Campbell hará su estreno el fin de semana del 26 de julio, fecha en la que se disputará la primera jornada del Apertura 2026. El Inter San Carlos viajará al Fello Meza para enfrentarse a Cartaginés.