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Roberto Artavia expone a Gerald Taylor y advierte que Saprissa podría sufrir otro episodio de indisciplina

Roberto Artavia lanzó una polémica advertencia en Saprissa al asegurar que es "casi imposible" evitar nuevos incidentes de indisciplina.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Artavia se refirió a la indisciplina de Gerald Taylor.
© Saprissa / Tigo Sports.Artavia se refirió a la indisciplina de Gerald Taylor.

Minutos antes de que rodara el balón en el Estadio Carlos Alvarado para el decisivo duelo de vuelta de la final del Clausura 2026 frente al Club Sport Herediano, la directiva del Deportivo Saprissa rompió el silencio sobre el tema que opacó el primer partido de la serie.

Roberto Artavia, presidente de la institución, aprovechó los micrófonos de Radio Columbia para referirse tajantemente al caso de Gerald Taylor, quien dejó a su equipo con diez hombres en el partido de ida tras realizar un gesto obsceno contra Elías Aguilar.

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Gerald Taylor y una acción sumamente irresponsable en una final (Tigo Sports).

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“Se le ha explicado, se le ha sancionado…”

“Tenemos que ser cuidadosos en tres cosas cuando hablamos de esto. Claramente no es aceptable, y menos en un partido de fútbol, un atleta que nos está representando, con nuestro escudo y camiseta, y más en las circunstancias de una final que nos dejó diezmados, donde podríamos haber salido con un mejor marcador si hubiéramos estado 11 contra 11“, comenzó explicando el mandamás morado.

Como ya había trascendido, el presidente confirmó que la indisciplina del ex jugador del Hearts le trajo consecuencias más allá de la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario.

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Se le ha explicado, se le ha sancionado, se le ha disciplinado y yo esperaría que no vuelva a ocurrir“, aseguró Artavia, dejando claro que el club aplicó su propio reglamento para sentar un precedente en el camerino.

La frase que nadie vio venir

A pesar de la contundencia inicial para condenar los actos del jugador de 24 años, la intervención de Artavia dio un giro inesperado cuando intentó contextualizar el entorno en el que se desenvuelven los futbolistas.

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Ahora, estamos hablando de gente muy joven en un deporte que nos llena de emociones, a veces con enorme presión de las gradas, entonces ojalá no vuelva a ocurrir, pero casi imposible que no sea así“, añadió el presidente.

Roberto Artavia habló del mercado de Saprissa.

Roberto Artavia habló con sinceridad sobre el caso Gerald Taylor (Saprissa).

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¿Se trató de un simple error de Artavia a la hora de formular su respuesta en vivo, o está asumiendo públicamente que la juventud del plantel y la presión del entorno provocarán nuevos episodios de indisciplina en el futuro?

En síntesis

  • Artavia tildó de “inaceptable” que un jugador manche el escudo y deje “diezmado” al equipo en una final.
  • El presidente aseguró que Taylor ya fue disciplinado y sancionado internamente.
  • Al mencionar la juventud y la presión, Artavia soltó que es “casi imposible” que no vuelvan a suceder cosas así.
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