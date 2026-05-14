Roberto Artavia liquidó a Gerald Taylor por su insólita expulsión ante Herediano con una indirecta que respalda todo Saprissa

Roberto Artavia se pronunció sobre la expulsión de Gerald Taylor. Descubre lo que dijo el presidente de Saprissa.

Aunque Saprissa logró sacar ventaja de 2-1 ante Herediano en la final de ida del Clausura 2026, el partido también estuvo marcado por la polémica expulsión de Gerald Taylor en el minuto 49.

Tras lo sucedido, el presidente saprissista, Roberto Artavia, lanzó una indirecta en redes sociales que fue interpretada como un mensaje dirigido a Gerald Taylor y, al mismo tiempo, como un respaldo al sentir de todo Saprissa.

ver también “Se aplicaron medidas”: Saprissa confirma cuál es el castigo para Gerald Taylor por su gesto obsceno ante Herediano

Presidente de Saprissa señala la expulsión de Gerald Taylor

Roberto Artavia, reconoció que la expulsión de Gerald Taylor fue un error que no puede repetirse en una final, aunque también destacó la capacidad de reacción del equipo para sostener la ventaja con un hombre menos durante gran parte del partido.

“Está claro que dar ventajas innecesarias en una final es inaceptable, pero igual hay que destacar el planteamiento táctico y el esfuerzo del equipo”, compartió el presidente morado en su cuenta oficial de X.

Tweet placeholder

Un mensaje para todo Saprissa

Además, resaltó el apoyo de la afición morada y aseguró que el club mantiene intacta la ilusión de luchar por el título número 41.

Publicidad

Publicidad

“Nuevamente la energía de la Cueva, a partir del apoyo incansable e incondicional de la Ultra, del espectáculo creativo de Cultura Saprissa y de una afición metida de lleno en el partido, termina haciendo diferencia para nuestro equipo. Seguimos con la ilusión de jugar la gran final y dar otro paso hacia la 41“, compartió Roberto Artavia.

Así fue la expulsión de Gerald Taylor ante Herediano

Apenas iniciaba el segundo tiempo de la final entre Saprissa y Herediano cuando Gerald Taylor protagonizó una acción que terminó marcando el partido. Al defensor morado le faltó control emocional en medio de un encontronazo con Elías Aguilar y terminó dejando a su equipo con un hombre menos.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

En medio de la discusión, Taylor le mostró el dedo medio al mediocampista florense, gesto que no pasó desapercibido. Aunque en primera instancia el árbitro Juan Gabriel Calderón no detectó la acción, posteriormente fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

Publicidad

Tras observar la repetición una sola vez, el central no dudó en tomar la decisión y le mostró la tarjeta roja directa al futbolista saprissista, apenas al minuto 49 del compromiso.

Datos claves

Roberto Artavia calificó como “inaceptable” la expulsión de Gerald Taylor en plena final ante Herediano, reconociendo que fue un error que no puede repetirse.

en plena final ante Herediano, reconociendo que fue un error que no puede repetirse. A pesar de jugar con un hombre menos, el presidente morado destacó la reacción, el esfuerzo y el planteamiento táctico del equipo para mantener la ventaja.

para mantener la ventaja. Artavia también resaltó el apoyo de la afición saprissista y aseguró que el club mantiene viva la ilusión de conquistar el título número 41.

Publicidad