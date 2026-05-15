Hernán Medford insinuó que la anterior directiva de Saprissa tenía en el abandono al equipo femenino, lo que provocó una dura respuesta de Juan Carlos Rojas.

Durante la conferencia de prensa previa a la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 entre Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano, a Hernán Medford se le consultó sobre otra final que tiene atento al saprissismo: la del fútbol femenino.

Este viernes, el equipo morado se medirá ante Dimas Escazú, y el ganador de esta serie romperá con la absoluta hegemonía de Liga Deportiva Alajuelense, que venía de ganar los últimos nueve campeonatos consecutivos.

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La crítica de Hernán Medford: “Ahora vea las consecuencias”

En su respuesta, el “Pelícano” no dejó pasar la oportunidad para aplaudir el presente de las moradas, pero también sorprendió al lanzar un dardo a la administración anterior del club, presidida por Juan Carlos Rojas.

“Ojalá puedan ganar el torneo, pero también hay que felicitar a la nueva directiva, que le dio importancia al fútbol femenino, algo que antes no se hacía. Ahora vea las consecuencias de darle importancia: el equipo está en una final”, sentenció el estratega tibaseño.

Juan Carlos Rojas no se quedó callado

Ante este comentario, el diario La Nación se puso en contacto con el ex presidente morado, quien no tuvo el más mínimo reparo en contestar con dureza a las insinuaciones del actual técnico.

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“No se debería referir a la ‘anterior administración’ dado que la actual administración era parte integral de la anterior administración, con varios directivos y socios actuales participando activamente desde hace 15 años“, aclaró Rojas. Si bien es cierto que hoy la Junta Directiva de Saprissa está bajo el mando de Roberto Artavia, gran parte de la cúpula institucional mantiene su silla desde la salida del anterior jerarca.

Juan Carlos Rojas no tuvo pelos en la lengua al responderle a Hernán Medford (Facebook).

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“Las decisiones relacionadas con el equipo femenino, y con todo lo demás, los actuales socios fueron parte de las decisiones conmigo, con lo cual Hernán debería tener cuidado con sus comentarios para no inducir al error y no embarcarse hablando mal de sus jefes actuales”, remató Juan Carlos Rojas.

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En síntesis

Medford felicitó a la directiva de Artavia por darle importancia al Saprissa FF, asegurando que eso era “algo que antes no se hacía”.

Juan Carlos Rojas le recordó al técnico que la actual administración de Roberto Artavia está compuesta por los mismos socios y directivos que trabajaron con él durante los últimos 15 años.

Rojas le sugirió a Medford “tener cuidado con sus comentarios”, advirtiéndole que con sus críticas al pasado se estaba “embarcando” y hablando mal de sus propios jefes actuales.