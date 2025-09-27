Revés para Saprissa: el anuncio oficial de Fedefútbol que preocupa a los morados y se festeja en Alajuelense

Este sábado 27 de septiembre, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio a conocer oficialmente la convocatoria del entrenador Randall Azofeifa para el Torneo UNCAF FIFA Forward, un evento Sub-16 que servirá como preparación para la Eliminatoria Sub-17 Masculina de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2026, y que se llevará a cabo en Guatemala.

Con la publicación de la lista de los 20 juveniles elegidos para representar a la Selección de Costa Rica, la cantera de Liga Deportiva Alajuelense volvió a confirmar su hegemonía entre las divisiones inferiores del fútbol nacional.

El CAR pone de rodillas al Monstruo

Entre los seleccionados por el referente de Herediano, la Liga se destaca como el equipo con más representantes, con un total de seis jugadores. Los convocados rojinegros son el portero Fabián Araya, el defensor Sleiner Sáenz, los volantes Marshal Araya y Yordi Alfaro, y los delanteros Akenai Samuels y Yosimar Obando.

Este dato reafirma el dominio del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, que sigue posicionándose como el semillero más productivo de Costa Rica, actualmente muy por encima de la cantera de su eterno rival, Deportivo Saprissa.

En contraste, el Monstruo solo ha logrado colocar dos jugadores en la lista: los defensores Keyshmell Rugama y Matías Vargas. Los morados no fueron ni siquiera el segundo club con más convocados, distinción que recayó en Sporting FC, con tres juveniles. El resto de los elegidos por Azofeifa provienen de Herediano, Cartaginés, Fútbol Consultants, Puntarenas FC, San Carlos y Liberia.

Torneo UNCAF: el calendario de La Sele

El Torneo UNCAF FIFA Forward contará con la participación de ocho selecciones divididas en dos grupos. En el Grupo A estarán Guatemala, Panamá, Nicaragua y Cuba, mientras que en el Grupo B se ubicarán Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice.

Cada selección disputará tres partidos en la fase de grupos, con los segundos lugares luchando por el tercer puesto del torneo, mientras que los primeros de cada grupo se enfrentarán en una gran final el 8 de octubre.

El fixture de Costa Rica (FCRF).

La Sele comenzará su participación en el torneo el 2 de octubre a las 12:00 p.m. (hora de Costa Rica), enfrentándose a Belice. Luego, el 4 de octubre, jugará contra El Salvador a la misma hora, y el 6 de octubre se medirá ante Honduras en su último partido de fase de grupos. Todos los encuentros se disputarán en el Centro Deportivo Ernesto Villa.