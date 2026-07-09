¿Por qué Bradley Barcola no juega hoy con Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El extremo del PSG había sido titular en el triunfo ante Paraguay, que le dio a la selección francesa el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Este jueves, Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Con el Boston Stadium como escenario, la selección europea buscará seguir con su paso arrollador ante un rival sumamente exigente después de haber tenido que emplearse a fondo para derrotar por la mínima a Paraguay.

Publicidad

El seleccionador Didier Deschamps introdujo un solo cambio con respecto al once que se impuso a los guaraníes en ofensiva: la salida de Bradley Barcola. El desequilibrante extremo de 23 años sumó minutos en todos los partidos del torneo, aportando dos goles y una asistencia para Les Bleus.

ver también Francia vs. Marruecos EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

¿Por qué Barcola no juega contra Paraguay?

Barcola no será titular contra Marruecos por decisión técnica de Deschamps, quien apostó por Désiré Doué desde el arranque. No padece ninguna dolencia o lesión. Sencillamente, su compañero en el PSG tuvo un ingreso decisivo contra los paraguayos, provocando el penal que Kylian Mbappé cambió por gol, y le ganó el puesto.

La alineación de Francia vs. Marruecos

Así forma Francia para el duelo con los marroquíes. Tchouaméni no logró recuperarse a tiempo y su lugar en el mediocampo seguirá siendo ocupado por Koné. (Foto: Equipe de France/X)

¿Dónde ver a Francia vs. Marruecos en Centroamérica?

Costa Rica: Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7)

Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7) Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4

Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4 El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS

Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports y Fox