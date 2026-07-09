FIFA castiga a Inglaterra: Thomas Tuchel recibe una pésima noticia antes del duelo con Noruega por el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra celebró su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, pero la alegría se vio empañada por una dura noticia para el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel. La FIFA confirmó una sanción de dos partidos para el defensor Jarell Quansah, quien fue expulsado durante la victoria 3-2 sobre México, dejando al equipo sin una importante alternativa defensiva para el tramo decisivo del torneo.

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El zaguero del Bayer Leverkusen vio la tarjeta roja directa al minuto 54, luego de una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo. El árbitro Alireza Faghani revisó la acción en el monitor del VAR antes de determinar que la infracción constituía juego brusco grave, decisión que derivó en una suspensión superior a la automática prevista por una expulsión.

Inglaterra pierde a Jarell Quansah

La resolución del Comité Disciplinario de la FIFA establece que Jarell Quansah no podrá disputar el compromiso de cuartos de final de Inglaterra frente a Noruega y tampoco estaría disponible para una eventual semifinal, en caso de que Inglaterra consiga avanzar. Esto significa que el defensor únicamente podría regresar para una posible final, programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.

La baja representa un serio inconveniente para Thomas Tuchel, quien ya afrontaba dificultades para conformar su línea defensiva debido a la lesión muscular de Reece James, cuyo regreso continúa siendo incierto. Aunque Quansah no fue titular habitual durante la competencia, sí era una pieza valiosa para rotar una defensa que ha acumulado un importante desgaste a lo largo del campeonato.

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Ahora, el conjunto inglés deberá buscar alternativas para contener a una Noruega liderada por Erling Haaland, uno de los delanteros más peligrosos que siguen en carrera por el título. La ausencia de un defensor con las características de Quansah obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia en una fase donde cualquier error puede resultar definitivo.

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La sanción también abrió el debate por la aparente diferencia de criterios disciplinarios durante el torneo. Diversos sectores comparan el castigo impuesto a Jarell Quansah con el caso del estadounidense Folarin Balogun, quien fue expulsado por una acción similar, pero luego esto fue revocado. Pese a que la Federación Inglesa estudió presentar una apelación, el reglamento del Mundial no contempla recursos para este tipo de decisiones, por lo que la sanción quedó firme de manera inmediata.