Sorpresa en Saprissa: esposa de Luis Paradela se mete en polémica arbitral antes del clásico

El empate entre Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa dejó más que un simple debate futbolístico. A pocos días del clásico nacional, el entorno morado se vio sacudido por una polémica inesperada que trascendió lo estrictamente deportivo.

Lo que parecía ser una jugada más dentro de un partido intenso terminó convirtiéndose en tema de conversación nacional, no solo por la decisión arbitral, sino por la reacción que provocó fuera del terreno de juego.

Corría el minuto 56 cuando se produjo la acción que encendió la controversia. El defensor liberiano Yeison Molina fue fuerte al cruce contra el delantero cubano Luis Paradela dentro del área. La jugada generó reclamos inmediatos por parte de los jugadores tibaseños, que pidieron penal. Sin embargo, la árbitra central Marianela Araya decidió no sancionar la infracción, considerando que no hubo falta suficiente para señalar la pena máxima.

Paradela, uno de los futbolistas más determinantes del plantel morado, quedó tendido tras el impacto y la repetición televisiva avivó el debate. Para un sector, el golpe fue claro y merecía castigo; para otros, la acción fue parte del juego. Pero la verdadera sorpresa llegó fuera de la cancha. Yennifer Herrera, esposa de Luis Paradela, reaccionó públicamente en redes sociales.

En sus historias compartió una imagen del Podcast de la Hinchada, espacio dedicado a la actualidad morada, y acompañó la publicación con un mensaje directo: “Pero según que no le dio”, en clara alusión al golpe que Yeison Molina le propinó al atacante.

Lo llamativo no fue solo el contenido del mensaje, sino el momento elegido. En la antesala de un clásico, cuando la tensión ya suele estar elevada, no era habitual que la esposa de un jugador se pronunciara de forma tan explícita sobre una decisión arbitral. El gesto añadió un ingrediente adicional a la conversación, generando sorpresa incluso dentro del propio entorno morado, que no esperaba un pronunciamiento de esa naturaleza.

Saprissa ahora deberá enfocarse en lo deportivo y dejar atrás la controversia, aunque el episodio evidencia el clima de intensidad que rodea cada detalle en instancias decisivas.