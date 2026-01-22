El revés más inoportuno: Vladimir Quesada ya conoce la noticia de última hora que puede sentenciar su futuro en Saprissa

Un contratiempo de última hora sacude a Deportivo Saprissa y pone en aprietos la planificación de Vladimir Quesada, quien ya está al tanto de esta situación.

Con el panorama actual que enfrenta el Saprissa luego de 2 fechas en el Torneo Clausura 2026 en donde no ha podido registrar su primera victoria, Vladimir Quesada necesita urgente contar con todos sus elementos. Y por ahora, esto no será posible.

ver también Saprissa en alerta: el problema de Luis Paradela que puede dejarlo fuera del equipo por tiempo indeterminado

Un nuevo contratiempo para Saprissa

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Luis Paradela todavía no cuenta con el permiso de trabajo, pese a que ya asistió a su cita en Migración y se mantiene a la espera del aval oficial.

Esta situación representa un revés inesperado para Deportivo Saprissa y también para Vladimir Quesada, ya que el jugador está en condiciones físicas y listo para competir. Sin embargo, sin dicha resolución, no podrá aportar desde el terreno de juego.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Por esta razón, el regreso a las canchas de Luis Paradela con el Saprissa deberá postergarse hasta que se regularice por completo su situación migratoria.

Publicidad

Publicidad

Aunque el futbolista ya cumplió con los trámites correspondientes, el aval definitivo aún no llega y el proceso podría extenderse más de lo previsto.

Luis Paradela dejó números interesantes en el pasado con la camiseta del Saprissa que respaldan su impacto ofensivo, al disputar 92 partidos oficiales, en los que registró 25 goles y 10 asistencias. Registros que hoy Vladimir necesita urgente en el ataque morado.