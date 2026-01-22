Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

El revés más inoportuno: Vladimir Quesada ya conoce la noticia de última hora que puede sentenciar su futuro en Saprissa

Le llueve sobre mojado a Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa luego de que se conociera un problema con uno de sus jugadores.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Un problema más para Vladimir Quesada en Saprissa
© SaprissaUn problema más para Vladimir Quesada en Saprissa

Un contratiempo de última hora sacude a Deportivo Saprissa y pone en aprietos la planificación de Vladimir Quesada, quien ya está al tanto de esta situación.

Con el panorama actual que enfrenta el Saprissa luego de 2 fechas en el Torneo Clausura 2026 en donde no ha podido registrar su primera victoria, Vladimir Quesada necesita urgente contar con todos sus elementos. Y por ahora, esto no será posible.

Saprissa en alerta: el problema de Luis Paradela que puede dejarlo fuera del equipo por tiempo indeterminado

ver también

Saprissa en alerta: el problema de Luis Paradela que puede dejarlo fuera del equipo por tiempo indeterminado

Un nuevo contratiempo para Saprissa

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Luis Paradela todavía no cuenta con el permiso de trabajo, pese a que ya asistió a su cita en Migración y se mantiene a la espera del aval oficial.

Esta situación representa un revés inesperado para Deportivo Saprissa y también para Vladimir Quesada, ya que el jugador está en condiciones físicas y listo para competir. Sin embargo, sin dicha resolución, no podrá aportar desde el terreno de juego.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Por esta razón, el regreso a las canchas de Luis Paradela con el Saprissa deberá postergarse hasta que se regularice por completo su situación migratoria.

Publicidad

Aunque el futbolista ya cumplió con los trámites correspondientes, el aval definitivo aún no llega y el proceso podría extenderse más de lo previsto.

Luis Paradela dejó números interesantes en el pasado con la camiseta del Saprissa que respaldan su impacto ofensivo, al disputar 92 partidos oficiales, en los que registró 25 goles y 10 asistencias. Registros que hoy Vladimir necesita urgente en el ataque morado.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Se acerca a Saprissa: Javon East manda el mensaje que enloquece a la afición
Deportivo Saprissa

Se acerca a Saprissa: Javon East manda el mensaje que enloquece a la afición

Saprissa cuenta con el refuerzo más pedido
Deportivo Saprissa

Saprissa cuenta con el refuerzo más pedido

Saprissa celebra la imagen más esperada en pleno mercado de fichajes
Deportivo Saprissa

Saprissa celebra la imagen más esperada en pleno mercado de fichajes

Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras
Honduras

Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo