“Es muy evidente”: Juan Carlos Rojas habló sin rodeos sobre su relación Jeaustin Campos antes de abandonar al Saprissa

El final de una era en el Deportivo Saprissa está cada vez más cerca. Juan Carlos Rojas, presidente morado desde 2011, vive sus últimos meses al frente del club más ganador de Costa Rica.

Luego de anunciar oficialmente su salida y la venta de sus acciones en Horizonte Morado S.A., el dirigente ofreció una entrevista a La Nación, donde habló sin filtros sobre su gestión, su futuro profesional y, sobre todo, su relación rota con el exentrenador Jeaustin Campos.

Sin embargo, más allá de su nuevo rumbo, lo que más ha dado de qué hablar son sus declaraciones sobre Jeaustin Campos, técnico con quien vivió una de las etapas más polémicas de su administración.

¿Qué dijo Juan Carlos Rojas sobre Jeaustin Campos?

Durante la entrevista, Rojas fue consultado sobre si su salida del club lo dejaba “enemistado” con el entrenador, y aunque evitó usar esa palabra, dejó una frase contundente que muchos interpretaron como un cierre definitivo a cualquier posibilidad de reconciliación.

“No, yo no. No diría que ‘enemistado’ es la palabra. No sé cuál palabra usaría, pero me parece que ya he hablado claramente de puentes quemados; es la frase que he usado”, expresó.

Juan Carlos Rojas habló antes de irse de Saprissa.

El periodista también le preguntó si estaría dispuesto a compartir un café con Campos o con Hernán Medford, otro histórico del fútbol nacional. La respuesta de Rojas no dejó dudas sobre su posición.

“Para empezar, ya me he tomado algún café con Hernán y no hay ningún problema. El caso de Jeaustin creo que es muy evidente, ¿verdad?, lo que pasó”, sentenció.

La frase “es muy evidente” fue interpretada como una crítica directa a Campos, recordando la abrupta salida del técnico en marzo de 2023, tras una serie de conflictos internos y declaraciones cruzadas entre ambas partes. Desde entonces, Rojas había asegurado que los “puentes estaban quemados” y que, mientras él fuera presidente, el entrenador no volvería a Saprissa.