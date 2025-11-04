“Parecen no aprender”: desde Saprissa destrozan a uno de los futbolistas más experimentados del Morado

El ambiente en Tibás sigue tenso luego del polémico cruce entre Pablo Arboine y un aficionado de Saprissa durante el partido ante Guadalupe. El zaguero morado fue duramente criticado por un sector de la afición tras su reacción, que no fue captada por las cámaras de televisión pero sí relatada por testigos en el estadio y luego replicada en programas deportivos.

Ahora, el episodio tomó un nuevo giro luego de que el hijo de Wálter Centeno, histórico jugador y entrenador del Deportivo Saprissa, publicara un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter dirigido al defensor y a la institución morada.

¿Qué escribió el hijo de Paté Centeno sobre Pablo Arboine?

El joven escribió en su cuenta de X: “Estos tipos de comportamientos de parte de este funcionario del Saprissa ya es reincidente en cuanto a su vida profesional, para no hablar de sus comportamientos en su vida personal. Estos NO son los valores de la institución más grande del país. Parecen no aprender.”

El mensaje que encendió las redes

El comentario generó gran repercusión entre los aficionados saprissistas, algunos de los cuales respaldaron la postura del hijo de Paté Centeno, mientras que otros consideraron que se trató de una crítica innecesaria que podría aumentar la tensión dentro del vestuario.

El señalamiento hace referencia al comportamiento de Arboine, quien habría tenido varios episodios polémicos en su carrera, tanto dentro como fuera de la cancha. El defensor, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas tras la victoria 3-1 de los morados ante Guadalupe.

Una sombra sobre el cierre del torneo

Saprissa atraviesa un momento clave del torneo Apertura 2025, luchando punto a punto con Alajuelense por el liderato. Sin embargo, este tipo de controversias extradeportivas han vuelto a encender el debate sobre la disciplina y la imagen de algunos futbolistas del plantel.