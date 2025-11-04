Keylor Navas volvería a Saprissa: la decisión del portero de Pumas que sorprende a todos en Costa Rica

Una noticia inesperada sacudió el ambiente futbolero costarricense en las últimas horas: Keylor Navas podría volver a estar vinculado al Deportivo Saprissa, aunque no precisamente como jugador, sino desde una faceta completamente diferente.

¿Cómo se acercaría Keylor Navas a Saprissa?

Según reveló el podcast Moradeando, un grupo de exjugadores del conjunto tibaseño estaría en negociaciones para adquirir un paquete accionario importante de Saprissa, con el objetivo de impulsar una nueva etapa deportiva e institucional en el equipo más laureado de Costa Rica.

De acuerdo con la información, la iniciativa estaría encabezada por Erick Lonnis, actual director deportivo de la institución, e incluiría a figuras históricas como Rolando Fonseca y el propio Keylor Navas, quien actualmente milita en los Pumas UNAM de México.

El movimiento, que aún se encuentra en fase de conversaciones preliminares, buscaría sentar las bases de una reestructuración deportiva profunda, con la meta de recuperar el dominio regional y consolidar un modelo sostenible en el corto y mediano plazo.

Desde el entorno cercano a los exjugadores, la propuesta estaría enfocada en combinar experiencia deportiva, gestión moderna y sentido de pertenencia, devolviendo el control del club a figuras que conocen de primera mano la historia, los valores y la exigencia del Saprissa.

Aunque no existen declaraciones oficiales por parte del portero costarricense, la sola mención de su nombre en este proyecto ha causado gran revuelo entre los aficionados, que sueñan con ver a Navas vinculado nuevamente con el club donde se formó y debutó profesionalmente antes de saltar al fútbol europeo.

El legendario guardameta, quien ha conquistado tres Champions League con el Real Madrid y mantiene un enorme prestigio internacional, podría aportar no solo respaldo financiero, sino también su influencia y liderazgo para atraer inversión y modernizar la estructura deportiva del conjunto morado.