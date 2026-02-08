Hernán Medford lo borró de sus planes: Saprissa confirma la decisión de última hora que afecta a una figura morada

Ningún aficionado del Deportivo Saprissa se llevó una gran sorpresa al conocer el once inicial que eligió Hernán Medford para hacer su debut en el Torneo Clausura 2026 recibiendo a AD San Carlos en La Cueva.

El “Pelícano” apostó por los referentes habituales —Mariano Torres, Kendall Waston y David Guzmán— y por el tridente ofensivo de refuerzos que empieza a imponerse por su jerarquía: Bancy Hernández, Luis Paradela y Tomás Rodríguez.

Una figura salió del equipo

Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue que uno de los jugadores que apareció listado entre los suplentes del Monstruo una hora antes del partido terminó saliendo del banquillo.

Se trata de Marvin Loría, que dejó vacante un espacio que finalmente ocupó Orlando Sinclair. “Buenas tardes. Tendremos un cambio en la suplencia. Marvin Loría sale de lista e ingresa Orlando Sinclair”, comunicó el departamento de prensa del club apenas 17 minutos después de haber confirmado al extremo como disponible.

¿Qué pasó con Loría?

Desde el conjunto tibaseño no ampliaron detalles sobre este imprevisto, pero según información del diario La Nación no se trataría de un problema físico. De hecho, cuando Loría llegó al estadio y durante los entrenamientos previos al duelo todo parecía transcurrir con absoluta normalidad.

Una posibilidad que se maneja en el entorno del club es que el cuerpo técnico haya decidido resguardarlo del ambiente tenso que se generó en su última presentación.

Marvin Loría salió del banco de suplentes a último momento (Columbia).

En el duelo copero ante Carmelita, buena parte de La Cueva lo recibió con silbidos y abucheos, reflejo de un nivel futbolístico que no logra convencer a la exigente afición morada. Habrá que esperar si tras el partido Hernán Medford brinda explicaciones sobre la situación del ex MLS.