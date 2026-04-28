“Estamos convencidos”: Erick Lonnis confirma la decisión firme de Saprissa tras las sanciones a Mariano Torres y Fidel Escobar

En Deportivo Saprissa se terminó la calma. Lo que comenzó como una sanción disciplinaria ahora se transformó en una batalla abierta que el club decidió pelear en todos los frentes. La suspensión de Mariano Torres y Fidel Escobar por tres partidos encendió una reacción inmediata en la dirigencia morada, que ya dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.

El castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol responde al incidente ocurrido con el comisario Erick Mora Segura durante el partido ante Puntarenas FC. Una situación que, más allá del hecho puntual, golpea directamente al equipo en el peor momento posible: a días de disputar la semifinal del Clausura 2026 frente a Municipal Liberia.

Pero si algo caracteriza a Saprissa es su capacidad de reacción en contextos adversos. Y esta vez no fue la excepción. El encargado de ponerle voz a esa postura fue Erick Lonnis, quien habló ante la prensa y dejó frases que rápidamente marcaron el tono de lo que viene.

¿Qué dijo Lonnis sobre lo ocurrido con Escobar y Torres?

“En la historia nunca ha habido para mí una situación como la que se está dando en las últimas semanas respecto a Saprissa. No recuerdo un antecedente como el que está ocurriendo y me parece que eso ha servido a lo interno del equipo para despertar y estimular el ADN de Saprissa. Vamos a pelear por el título, con el apoyo de los jugadores y de todos los saprissistas del país y de quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras”, lanzó, dejando en claro que el golpe también funciona como motivación.

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Esto hará Saprissa ante las sanciones

Pero el mensaje no quedó solo en lo emocional. Lonnis confirmó que el club ya tomó una decisión concreta: “En la parte legal tenemos un equipo de abogados haciendo estudios y análisis del caso y vamos a dar la lucha en todos los campos: en la parte legal, en la cancha y fuera de ella con fútbol, ganas y espíritu. Creo, y estamos convencidos, de que es una situación bastante atípica con nuestra institución, no solo ahora, sino en el pasado”.

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La estrategia está en marcha. Desde el mismo momento en que se conoció la sanción, el equipo legal del club comenzó a trabajar en la apelación, con el objetivo de habilitar a sus jugadores para la serie ante Liberia y, eventualmente, para una posible final.

“Nuestro equipo de abogados trabaja desde anoche en el tema de análisis del caso; no me voy a referir al fondo y no daré un criterio legal. Vamos a presentar las apelaciones y estamos haciendo, desde el punto de vista legal, un trabajo detallado y riguroso. Nuestros jugadores merecen ser defendidos en una instancia en donde todos los equipos lo hacen”, concluyó.

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Datos Claves

Mariano Torres y Fidel Escobar fueron sancionados por incidentes ante el comisario Erick Mora Segura .

y fueron sancionados por incidentes ante el comisario . El club Saprissa presentará apelaciones legales para habilitar a sus jugadores ante Municipal Liberia .

presentará apelaciones legales para habilitar a sus jugadores ante . Erick Lonnis confirmó que un equipo de abogados analiza el caso para revertir la sanción.