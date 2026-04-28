“Una baja muy sensible”: Saprissa sufre otro revés tras las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

El Deportivo Saprissa atraviesa una semana turbulenta. A las ya confirmadas ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción, el equipo dirigido por Hernán Medford podría sumar otro grave dolor de cabeza de cara a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

La victoria por 2-1 ante Puntarenas FC en el cierre de la fase regular dejó secuelas físicas preocupantes con el extremo cubano Luis Paradela, quien solo logró disputar 45 minutos antes de abandonar el terreno de juego.

ver también La prueba secreta: Saprissa se aferra al video que nadie había visto para salvar a Mariano Torres y Fidel Escobar

Alarma médica por Paradela

Desde que el atacante de 29 años fue sustituido, la afición tibaseña se ha mantenido en vilo ante su estado de salud, conscientes de que es una de las principales cartas de desequilibrio en el esquema del “Pelícano”.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez echó luz sobre la situación del caribeño: “Ya le hicieron las pruebas y están espernado el resultado para determinar si puede estar el fin de semana o quedará descartado para las semifinales. Sería una baja muy sensible“, detalló en el programa Seguimos.

Tweet placeholder

Tres posibles bajas ponen en jaque a Medford

En el medio de los estudios médicos del cubano, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol decretó que Mariano Torres y Fidel Escobar no estarán disponibles por sendas suspensiones de tres partidos tras el altercado con el comisario de Unafut.

Publicidad

Publicidad

ver también “Abuso de autoridad”: desde Saprissa hacen una fuerte denuncia tras el escándalo contra Puntarenas

De esta manera, se avecinan horas de máxima tensión para Hernán Medford. Mientras la directiva trabaja a contrarreloj presentando su apelación legal para intentar salvar a Torres y Escobar, el cuerpo técnico reza para que los resultados de Paradela descarten una lesión grave.

En síntesis

El extremo cubano Luis Paradela está bajo observación médica tras disputar solo 45 minutos ante Puntarenas.

está bajo observación médica tras disputar solo 45 minutos ante Puntarenas. Kevin Jiménez calificó la posible ausencia del caribeño como “una baja muy sensible” , que se sumaría a las ausencias confirmadas de Mariano Torres y Fidel Escobar.

, que se sumaría a las ausencias confirmadas de Mariano Torres y Fidel Escobar. Medford vive horas de incertidumbre absoluta, esperando un milagro médico con Paradela mientras la directiva agota la vía legal para recuperar a sus suspendidos antes del domingo.